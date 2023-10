La manager par intérim de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Twila Kilgore, a déclaré que “le moment était venu” pour certaines des plus jeunes joueuses de l’effectif d’avoir plus de temps de jeu.

L’USWNT affrontera la Colombie dimanche dans le deuxième des deux matches. Lors de la première rencontre, un match nul 0-0 disputé jeudi à Sandy, dans l’Utah, Kilgore a choisi d’affronter presque tous les vétérans de la Coupe du monde.

Sur les 17 joueurs ayant obtenu du temps de jeu, seuls quatre n’ont pas participé au tournoi de l’été dernier. Parmi eux, seule Jaedyn Shaw, 18 ans, pourrait être classée parmi les nouveaux venus, faisant ses débuts internationaux avec un relais de trois minutes en fin de match.

Cela a conduit à certaines critiques à l’encontre de Kilgore, selon laquelle, à la suite de la déception de la Coupe du monde – l’USWNT est sorti en huitièmes de finale, sa pire performance en Coupe du monde dans l’histoire du programme – elle aurait dû donner plus de temps de jeu aux plus jeunes. des joueurs comme Shaw, la milieu de terrain de Portland Thorns Olivia Moultrie et la milieu de terrain d’Angel City Alyssa Thompson.

Mais Kilgore a souligné qu’il devait y avoir un processus pour introduire de nouveaux joueurs.

“Nous voulons mettre les joueurs dans une position où ils comprennent tout ce qui va leur être demandé tactiquement, qu’ils ont eu une sorte d’opportunité, lorsque cela est possible, de s’entraîner”, a-t-elle déclaré. “Qu’ils connaissent leur rôle et quel est leur rôle individuel dans le contexte de l’équipe.

“Je crois qu’il est temps pour certains de ces joueurs d’obtenir plus de minutes, ce qui est excitant, mais je ressens cela parce que je suis convaincu qu’ils sont préparés.”

Jaedyn Shaw a fait ses débuts dans l’équipe nationale féminine des États-Unis lors du premier des deux matches amicaux contre la Colombie. Alex Goodlett/USSF/Getty Images pour l’USSF

Le match de dimanche sera probablement le dernier de Kilgore à la tête de l’équipe, puisque la Fédération américaine de football devrait nommer le prochain entraîneur avant le prochain camp d’entraînement en décembre.

Cela dit, Kilgore est toujours favorable à une progression plus lente de l’introduction des joueurs au programme USWNT et à une augmentation progressive de leur exposition. Cela commence généralement par amener un joueur dans le camp, mais sans le jouer, puis par l’équiper pour un match, puis en lui accordant de plus petites périodes de temps de jeu.

“[It’s] juste une progression un peu plus lente avec ces joueurs pour que lorsqu’ils arrivent, ils soient préparés et cela se passe lentement au fil du temps”, a déclaré Kilgore. “Ils n’apprennent pas tout en même temps.”

Les considérations de Kilgore doivent également inclure les préparatifs pour les Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris en juillet prochain. Cela signifie continuer à donner du temps aux anciens combattants qui devraient jouer un rôle de premier plan à l’avenir. Kilgore a également dû faire face à des matchs d’adieu pour Julie Ertz et Megan Rapinoe, qui ont pris leur retraite du jeu international en septembre.

“Donc, le temps, le lieu, les gens… toutes ces choses sont vraiment importantes”, a-t-elle déclaré. “Nous revenons donc de la Coupe du Monde. C’est un groupe qui avait besoin de se regrouper après la Coupe du Monde. Nous avons eu des joueurs qui étaient là et qui vont être importants pour l’avenir de ce programme, et le [next] l’entraîneur devra voir [players] qui n’a pas joué dans la Coupe du Monde qui nécessitait des minutes.

“Nous avions besoin d’envoyer des êtres humains vraiment spéciaux pendant que nous intégrons des joueurs. Et puis nous devons également obtenir des minutes pour certains de ces nouveaux joueurs. Et je pense que nous sommes bien placés pour pouvoir le faire.”