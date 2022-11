Entraîneur : les joueurs de football tués en Virginie “étaient tous de bons enfants”

CHARLOTTESVILLE, Virginie (AP) – Trois joueurs de football de l’Université de Virginie tués lors d’une fusillade sur le campus ont été rappelés lundi par leur entraîneur-chef comme “tous de bons enfants”.

Devin Chandler, Lavel Davis Jr. et D’Sean Perry étaient des juniors qui revenaient sur le campus après un voyage de classe pour voir une pièce de théâtre dimanche soir lorsque les autorités ont déclaré qu’ils avaient été tués par un camarade de classe.

Les jeunes hommes étaient également membres de l’équipe de football de Virginie, traversant des périodes de transition dans leur carrière – qu’il s’agisse de rebondir après une blessure de fin de saison, de changer de poste dans l’équipe ou de passer d’une autre école.

“C’étaient tous de bons enfants”, a déclaré l’entraîneur-chef de football Tony Elliott en début d’après-midi. Il a dit qu’il parlerait des victimes “quand le moment sera venu”.

La fusillade s’est produite juste après 22h15 dimanche alors qu’un bus charter plein d’étudiants revenait d’une pièce de théâtre à Washington. Le président de l’université, Jim Ryan, a déclaré que les autorités n’avaient pas une “compréhension complète” du motif ou des circonstances entourant la fusillade.

La police a capturé lundi un étudiant universitaire, Christopher Darnell Jones Jr., 22 ans, qui, selon eux, est soupçonné d’avoir tiré sur les trois joueurs de football et d’en avoir blessé deux autres. Jones avait déjà joué dans l’équipe de football, mais n’avait pas été membre de l’équipe depuis au moins un an, a indiqué la police.

Davis était un receveur large de 6 pieds 7 pouces de Dorchester, en Caroline du Sud. Il a terminé la saison 2020 au deuxième rang du pays et au premier rang de la Conférence de la côte atlantique pour les verges moyennes par réception, parmi de nombreuses autres distinctions.

Une blessure non divulguée a écarté Davis pour la saison 2021, mais il est revenu cette année, commençant six des sept premiers matchs. Lors du match d’ouverture de la saison contre l’Université de Richmond, Davis a capté quatre passes pour 89 verges, dont un touché de 56 verges. Il figurait sur une liste de surveillance pour le joueur de retour de l’année 2022.

Perry était un secondeur de Miami, en Floride. En septembre, Perry a déclaré au Daily Progress qu’il avait été appelé dans les bureaux de football des Cavaliers où l’entraîneur des secondeurs Clint Sintim a déclaré qu’il avait besoin que Perry passe du secondeur à l’ailier défensif.

Perry a déclaré au journal que ce n’était “pas du tout un problème. Ce fut une transition en douceur.

“Honnêtement, j’ai l’impression que je peux faire les deux (secondeur et ailier défensif)”, a déclaré Perry. «Et je me suis bien préparé pour travailler dans l’espace et passer le rush pendant l’intersaison. … Donc, je suis très à l’aise dans les deux positions et j’essaie juste d’aider l’équipe à gagner.

Perry est apparu dans sept matchs cette année et a réussi sept plaqués.

Chandler était un receveur éloigné de Huntersville, en Caroline du Nord. Il a récemment été transféré du Wisconsin. Ses réalisations pour les Badgers comprenaient un retour de coup d’envoi de 59 verges et une course de 18 verges dans le Duke’s Mayo Bowl contre Wake Forest en 2020.

“Une fois un blaireau, toujours un blaireau”, Jim Leonhard, coordinateur défensif de l’Université du Wisconsin tweeté Lundi à la suite de la mort de Chandler.

“Il a eu un impact durable sur ses coéquipiers, même après avoir quitté UW, ce qui témoigne du type de personne qu’il était”, a écrit Leonhard. “Sa personnalité était contagieuse et c’était une joie d’être avec lui. Notre équipe souffre pour lui et sa famille.

___

Finley a rapporté de Norfolk, en Virginie.

Hank Kurz Jr. et Ben Finley, Associated Press