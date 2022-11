Entraîneur : les joueurs de football tués en Virginie avaient un “avenir radieux”

CHARLOTTESVILLE, Virginie (AP) – Trois joueurs de football de l’Université de Virginie tués lors d’une fusillade sur le campus ont été rappelés lundi par leur entraîneur-chef comme «des jeunes hommes incroyables avec d’énormes aspirations et un avenir extrêmement prometteur».

Devin Chandler, Lavel Davis Jr. et D’Sean Perry étaient des juniors qui revenaient sur le campus après un voyage de classe pour voir une pièce de théâtre dimanche soir lorsque les autorités ont déclaré qu’ils avaient été tués par un camarade de classe.

Les jeunes hommes traversaient diverses périodes de transition dans leur carrière sportive. Davis se remettait d’une blessure de fin de saison. Perry avait récemment changé de poste. Et Chandler avait été transféré du Wisconsin.

“Ils nous ont touchés, inspirés et ont travaillé incroyablement dur”, a déclaré l’entraîneur-chef de football Tony Elliott dans un communiqué.

Leur absence se faisait déjà sentir sur le campus, incitant le professeur d’études américaines Jack Hamilton à tweeter lundi qu’il était “juste abasourdi et dévasté et complètement perdu”.

Hamilton avait Chandler et Davis comme étudiants.

“D’après mon expérience, les athlètes vedettes ont souvent tendance à passer du temps avec d’autres athlètes (ce qui est compréhensible, compte tenu du temps consacré)”, a écrit Hamilton. “Mais (Davis) semblait faire tout son possible pour se lier d’amitié avec des non-athlètes.”

Alors que la tragédie se répercutait sur tout le campus lundi, l’entraîneur-chef de football a été vu assis seul à une table devant les bureaux de football de l’université, la tête entre les mains.

“C’étaient tous de bons enfants”, a déclaré Elliott avant de monter dans un SUV avec plusieurs autres entraîneurs.

Quelques heures plus tard, son coéquipier Aaron Faumui a parlé brièvement à travers les larmes.

“Je ne sais même pas quoi dire en ce moment”, a déclaré le senior du collège qui joue au tacle défensif. “Je veux juste dire qu’ils étaient trois jeunes grands hommes.”

Le chagrin a été largement ressenti, pénétrant les programmes de football à travers le pays – en partie parce que les athlètes universitaires peuvent se déplacer davantage avec l’assouplissement des restrictions de transfert. Des joueurs du Wisconsin à l’Utah et à l’État de Washington ont pleuré parce qu’ils avaient joué en Virginie.

“Je ne peux pas mettre de mots sur la douleur physique et mentale qui accompagne la perte non seulement de coéquipiers, mais aussi de frères”, a tweeté Wayne Taulapapa, un porteur de ballon transféré de Virginie à l’Université de Washington. “Vous n’étiez jamais que des joueurs de football, mais plutôt des exemples de jeunes hommes grands et honorables.”

LAVEL DAVIS JR.

Lundi matin, Lavel Davis Sr. a publié un message sur Facebook : « Seigneur, aide-moi, s’il te plaît.

Davis était un receveur large de 6 pieds 7 pouces de Dorchester, en Caroline du Sud. Sa majeure était indécise au Collège des arts et des sciences. Davis a terminé la saison 2020 au deuxième rang du pays et au premier rang de la Conférence de la côte atlantique pour les verges moyennes par réception, parmi de nombreuses autres distinctions.

Une blessure non divulguée a écarté Davis pour la saison 2021, mais il est revenu cette année, commençant six des sept premiers matchs. Lors du match d’ouverture de la saison contre l’Université de Richmond, Davis a capté quatre passes pour 89 verges, dont un touché de 56 verges. Il figurait sur une liste de surveillance pour le joueur de retour de l’année 2022.

Herman Moore, qui a développé une amitié avec Davis en tant qu’ancien mentor, a déclaré que Davis espérait terminer sa carrière universitaire sur une bonne note après s’être remis de sa blessure.

Davis avait des aspirations pour la NFL, a déclaré Moore. Mais il pensait aussi à la vie au-delà du sport, peut-être dans les affaires. L’avenir, cependant, n’était pas encore décidé.

“Il voulait être reconnu comme le meilleur receveur du pays”, a déclaré Moore. “Et il sentait qu’il avait tous les outils et l’athlétisme pour y arriver.”

DEVIN CHANDLER

Chandler était un receveur éloigné de Huntersville, en Caroline du Nord, qui était connu pour toujours sourire et toujours danser. Il a récemment été transféré du Wisconsin. Sa majeure à Virginia était indécise au Collège des arts et des sciences. Les réalisations de Chandler pour les Badgers comprenaient un retour de coup d’envoi de 59 verges et une course de 18 verges dans le Duke’s Mayo Bowl contre Wake Forest en 2020.

Hamilton, le professeur d’études américaines, a déclaré sur Twitter que Chandler avait participé à l’un de ses grands cours magistraux.

“Il a néanmoins tenu à venir à mes heures de bureau à plusieurs reprises, souvent juste pour poser des questions sur la façon dont les choses fonctionnaient autour des UVA”, a écrit Hamilton.

Le professeur a ensuite aidé Chandler à déclarer sa majeure en études américaines.

“C’était une personne incroyablement gentille, toujours un grand sourire, vraiment grégaire et drôle”, a écrit Hamilton. “Une de ces personnes qu’il est tout simplement impossible de ne pas aimer.”

Ethan Johnson, qui connaissait Chandler depuis le lycée, a déclaré qu’il “était un gars amusant à côtoyer. Il dansait toujours. Toujours danser.

Johnson a deux ans de moins que Chandler. Mais ils ont passé une saison ensemble dans l’équipe de football du lycée, Johnson couvrant Chandler en tant que demi de coin tous les jours pendant l’entraînement. L’été dernier, les jeunes hommes ont travaillé ensemble dans leur ancien lycée.

“Et il était là pour me dire à quel point il voyait une différence en moi. Combien j’avais grandi. Comment je me suis amélioré en tant que joueur », a déclaré Johnson, qui est maintenant un demi de coin de première année à Appalachian State. “C’était le genre de gars qu’il était. Il essayait toujours d’élever les gens. … C’était aussi la dernière fois que je l’ai vu.

Jim Leonhard, l’entraîneur-chef de football par intérim de l’Université du Wisconsin, a tweeté lundi que Chandler “avait eu un impact durable sur ses coéquipiers, même après avoir quitté l’UW, ce qui témoigne du type de personne qu’il était”.

“Sa personnalité était contagieuse et c’était une joie d’être avec lui”, a déclaré Leonhard. “Notre équipe souffre pour lui et sa famille.”

D’SEAN PERRY

Perry était un secondeur de Miami. Sa spécialité était l’art en studio. En septembre, Perry a déclaré au Daily Progress qu’il avait été appelé dans les bureaux de football des Cavaliers. L’entraîneur des secondeurs Clint Sintim a déclaré qu’il avait besoin que Perry passe du secondeur à l’ailier défensif.

Perry a déclaré au journal que ce n’était “pas du tout un problème. Ce fut une transition en douceur.

“Honnêtement, j’ai l’impression que je peux faire les deux (secondeur et ailier défensif)”, a déclaré Perry. «Et je me suis bien préparé pour travailler dans l’espace et passer le rush pendant l’intersaison. … Donc, je suis très à l’aise dans les deux positions et j’essaie juste d’aider l’équipe à gagner.

Perry est apparu dans sept matchs cette année et a réussi sept plaqués.

Michael Haggard, un avocat des parents de Perry, a publié une déclaration remerciant les communautés du sud de la Floride et de Charlottesville pour “l’effusion de soutien pendant cette période incroyablement tragique”.

“Pour le moment, Happy et Sean ne parleront pas publiquement de l’incident car leur chagrin ne fait que commencer, et par respect pour la communauté de l’Université de Virginie qui a été terrorisée par une autre fusillade de masse aux États-Unis”, indique le communiqué.

Mike HOLLINS

Mike Hollins, un porteur de ballon de l’équipe de football qui a également été abattu, était dans un état stable lundi, a déclaré sa mère Brenda Hollins à l’Associated Press.

“Mike est un combattant – et il le montre”, a-t-elle déclaré après avoir pris l’avion pour la Virginie depuis la Louisiane. « Nous avons d’excellents médecins qui ont travaillé avec lui. Et le plus important, nous avons la grâce de Dieu et les mains de Dieu sur lui.

Comme la plupart des joueurs de football universitaire, Hollins aspire à jouer professionnellement, a déclaré sa mère. Mais il a d’autres rêves et objectifs, dont celui d’être éducateur.

« Nous prions pour les autres familles », dit-elle.

___

Finley a rapporté de Norfolk, en Virginie. Rhonda Shafner, chercheuse en nouvelles chez Associated Press à New York, et Steve Reed, journaliste sportif à Charlotte, en Caroline du Nord, ont contribué à ce rapport.

Hank Kurz Jr. et Ben Finley, Associated Press