Entraîneur: l’Alabama “pleure” après qu’un coéquipier a été accusé de meurtre

L’entraîneur de basket-ball masculin de l’Alabama, Nate Oats, a déclaré lundi que Crimson Tide, quatrième classé, traverse “une sorte de processus de deuil” après que le joueur Darius Miles et un autre homme ont été accusés de meurtre qualifié à la suite d’une fusillade mortelle près du campus.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Oats a déclaré qu’il ne pouvait discuter d’aucun détail lié à l’affaire. Il a dit avoir parlé à plusieurs reprises avec la mère de Miles dimanche et avoir rencontré l’équipe ce soir-là.

“Je pensais qu’il était important que nous soyons tous ici et autour pour nous soutenir les uns les autres dans cette situation”, a déclaré Oats.

Le capitaine de l’unité des crimes violents de Tuscaloosa, Jack Kennedy, a déclaré que la fusillade s’était produite tôt dimanche matin sur le Strip, un quartier d’affaires axé sur les étudiants près du campus de Tuscaloosa. Il a déclaré que Jamea Harris, 23 ans, de la région de Birmingham, avait été tuée par balle.

Miles, 21 ans, un attaquant de réserve junior de Washington, DC, et Michael Lynn Davis, 20 ans, du comté de Charles, Maryland, ont tous deux été accusés de meurtre qualifié. L’accusation de meurtre qualifié est survenue parce que la mort impliquait des coups de feu tirés dans un véhicule, a déclaré Kennedy.

Oats a déclaré que l’équipe s’était à nouveau rencontrée lundi et s’entraînerait plus tard dans la journée avant le match de mardi à Vanderbilt.

“Ils n’avaient pas trop de questions”, a déclaré Oats à propos des joueurs. “C’est vraiment plus une sorte de processus de deuil. Je veux dire, ils comprennent la gravité de la situation avec Jamea. Ils comprennent également la gravité de la situation avec Darius. Il y a les deux côtés de la médaille, qui s’en occupent.

“Alors oui, ce n’est pas quelque chose que vous vivez souvent en tant qu’entraîneur, mais je pense que nous avons les services autour du programme pour nous aider à gérer la situation.”

L’université a déclaré dans un communiqué que Miles “a été retiré du campus” et ne fait plus partie de l’équipe.

Les avocats William White, Clayton Tartt et Suzanne Norman, du cabinet d’avocats Boles Holmes White basé à Birmingham, ont publié une déclaration au nom de Miles, disant que lui et sa famille “ont le cœur brisé” par la mort de Harris.

“Bien que Darius ait été accusé d’être impliqué dans cette tragédie, il clame son innocence et attend avec impatience sa journée devant le tribunal”, ont-ils déclaré. “L’enquête de notre cabinet est en cours et aucune autre déclaration ne sera faite pour le moment.”

Kennedy a déclaré que la caution ne serait pas initialement fixée dans l’affaire. Il a déclaré que les avocats de la défense pourraient demander une audience de cause probable devant le tribunal de district du comté de Tuscaloosa et qu’un juge pourrait envisager une libération sous caution plus tard.

Miles était apparu en seulement six matchs cette année, avec une moyenne de 1,5 point. L’équipe avait annoncé samedi qu’il raterait le reste de la saison en raison d’une blessure à la cheville.

Il avait également manqué de temps plus tôt cette année avec ce qui avait été décrit comme une affaire personnelle. Oats a déclaré lundi que Miles était retourné à Washington pour régler ce problème, mais qu’il n’était “complètement pas lié” aux accusations du week-end.

___

les journalistes d’Associated Press Jeff Amy à Atlanta; et Kim Chandler à Montgomery, Alabama ; contribué à ce rapport.

___

Aaron Beard, l’Associated Press