Avant le grand affrontement du FC Goa en Ligue des champions de l’AFC (Groupe E) contre le club du Qatar Al Rayyan mercredi, l’entraîneur-chef du club de la Super League indienne (ISL), l’Espagnol Juan Ferrando, a déclaré qu’il devait prendre des «décisions de sélection très difficiles». pour mettre les meilleurs joueurs sur le terrain.

«Cela a été un processus difficile et il a fallu que je prenne des décisions très difficiles. Au FC Goa, nous avons de bons footballeurs. Tous ont fait de leur mieux pour l’équipe. En ce qui concerne la sélection de joueurs étrangers parmi ceux parmi lesquels je devais choisir, j’ai des éloges pour Ivan (Gonzalez), Igor (Angulo), Edu (Bedia), Jorge (Ortiz) et Alberto (Noguera) », a déclaré Ferrando.

Le FC Goa avait annoncé son équipe pour la campagne la semaine dernière et il compte quatre joueurs étrangers selon les règles de la Confédération asiatique de football. Parmi ces quatre, un doit être originaire d’un pays affilié à l’AFC, un critère rempli par le défenseur australien James Donachie.

Les trois autres étrangers sont le skipper Edu Bedia, Jorge Ortiz et Ivan Gonzalez. Cela a signifié que Igor Angulo et Alberto Noguera, vainqueur du «Soulier d’or» de la saison ISL 2020/21, ont dû passer à côté.

Ferrando a déclaré qu’il n’avait pas été facile de laisser de côté deux superbes joueurs pour le choc d’Al Rayyan et a ajouté que: «Je les remercie pour le bon travail et tous leurs efforts, non seulement pour leur affichage sur le terrain, mais aussi pour avoir aidé l’équipe à s’améliorer. . »

L’entraîneur-chef de 40 ans a ajouté que la présence des défenseurs Donachie et Gonzalez renforcerait la ligne de fond.

Le FC Goa est dans le groupe E (région de l’Ouest) et, après son match contre Al Rayyan, il affrontera Al Wadha des Emirats Arabes Unis le 17 avril et l’Iran Perspolis le 20 avril.

Lors de sa première saison avec le FC Goa, Ferrando a guidé l’équipe vers sa sixième apparition en demi-finale de l’ISL avant de perdre face à d’éventuels vainqueurs, le Mumbai City FC. Interrogé sur le chemin parcouru en termes de compréhension des joueurs, l’Espagnol a déclaré: «J’essaie toujours d’aider les joueurs à s’améliorer chaque jour qui passe. Et malgré une belle campagne dans l’ISL, je suis conscient que l’équipe a encore des progrès à faire. Mon état d’esprit n’est pas de penser à ce que nous avons fait jusqu’à présent, mais de toujours penser à ce qu’il reste à faire pour nous rapprocher de nos objectifs.

