Entraîneur du FC Goa après les défaites en Ligue des champions de l’AFC

L’entraîneur-chef espagnol du club de Super League indienne (ISL) du FC Goa, Juan Ferrando, a déclaré que l’expérience de jouer certaines des meilleures équipes continentales de la phase de groupes de l’AFC Champions League (ACL) avait récemment montré que son équipe «doit améliorer de nombreux aspects tactiques. sur le terrain afin que nous puissions être plus compétitifs au niveau international « .

Alors que le FC Goa a donné un bon compte-rendu lors du premier tournoi de football continental organisé à Goa, faisant match nul contre Al Rayyan du Qatar et Al Wahda des Emirats Arabes Unis, l’inexpérience était évidente car ils ont également perdu trois matches – deux contre le FC Persepolis iranien et un contre Al Wahda. – pour finir avec seulement trois points en six sorties.

Persépolis, avec 15 points, a dominé le groupe E, tandis qu’Al Wahda, avec 13, a terminé deuxième. L’Inde n’a pas pu se qualifier pour les huitièmes de finale.

«D’un point de vue psychologique, il était difficile d’accepter que nous ne puissions pas gagner. Cependant, au final, cela nous montre que dans le football, il faut être auto-exigeant et continuer à s’améliorer pour pouvoir célébrer à l’avenir », a déclaré le tacticien de 40 ans.

L’entraîneur a déclaré que son plus grand défi était de préparer l’équipe de la meilleure façon possible, même s’il ne restait qu’une journée d’entraînement entre les matches. « Jouer six matches de haut niveau en seulement 20 jours est un défi car les joueurs n’ont pas le temps de récupérer correctement et pour l’entraîneur de les entraîner tactiquement pour affronter le prochain rival », a déclaré Ferrando.

Sur les défaites consécutives subies par l’Iran Persepolis FC, l’entraîneur a déclaré: «J’espère qu’ils (les garçons) ont appris ce que signifie jouer une compétition internationale, l’effort qu’il faut pour jouer à un si haut niveau. J’espère que cela leur donnera la motivation de performer encore mieux dans les séances d’entraînement à l’avenir, car ces jeux exigent que l’on soit à 100% – physiquement et psychologiquement. «

