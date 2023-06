Entraîneur de l’USMNT : Patrick Vieira contacté, désireux de jouer son rôle – sources

L’ancien manager de Crystal Palace et légende d’Arsenal, Patrick Vieira, est intéressé par le poste vacant d’entraîneur-chef masculin aux États-Unis, ont déclaré des sources à ESPN.

Des sources ont ajouté que la Fédération américaine de football a déjà pris contact avec le Français, mais les pourparlers n’ont pas progressé après l’approche initiale. D’autres managers sont également en lice, mais Vieira tient à relever le défi de reprendre le dernier poste occupé à plein temps par Gregg Berhalter.

Après avoir étudié les récents résultats de l’USMNT et la composition de l’équipe actuelle, le champion du monde 1998 avec la France estime qu’il y a un grand potentiel là-bas et aimerait avoir l’opportunité d’emmener l’équipe sur le chemin de la Coupe du monde 2026 à domicile.

Vieira a quitté Palace en mars au milieu d’une série de mauvais résultats et l’équipe en danger de relégation après avoir été sans victoire en 12 matchs consécutifs. Le joueur de 46 ans a également entraîné l’équipe MLS du New York City FC de 2016 à 2018 et le club de Ligue 1 de Nice de 2018 à 2020 avant de prendre le poste de Palace.

L’ancien entraîneur de l’USMNT Anthony Hudson, qui a repris l’équipe par intérim en janvier après l’expiration du contrat de Berhalter après la Coupe du monde, a démissionné fin mai et a été remplacé par un deuxième intérimaire à BJ Callaghan.

Berhalter, 49 ans, est dans les limbes depuis la fin de 2022 et à la suite d’une enquête sur un incident de violence domestique de 1992 impliquant lui et sa désormais épouse Rosalind alors qu’ils étaient tous deux étudiants à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

L’enquête a conclu que les Berhalter avaient répondu honnêtement au cours de l’enquête, confirmant que l’incident avait eu lieu, l’USSF déclarant que Berhalter était toujours candidat pour reprendre son poste de manager américain.

Patrick Vieira a été contacté par l’USSF au sujet du poste d’entraîneur de l’équipe nationale masculine. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Un porte-parole du football américain a déclaré à ESPN le mois dernier que « rien n’a changé » en ce qui concerne la candidature de Berhalter. Mardi, ESPN a rapporté que le Club America et le Sparta Rotterdam envisageaient Berhalter pour leurs postes vacants d’entraîneur.

L’USSF, qui a nommé Matt Crocker au poste de directeur sportif en avril, a déclaré qu’elle prévoyait de nommer un entraîneur-chef permanent en août. Callaghan supervisera l’USMNT pour la finale de la Ligue des Nations du 15 au 18 juin et la Gold Cup semestrielle par la suite.

Les États-Unis affronteront le Mexique en demi-finale de la Ligue des Nations le 15 juin à Las Vegas, le vainqueur affrontant le Canada ou le Panama en finale.

S’exprimant avant le match contre le Mexique, le diffuseur CBS et l’ancienne star américaine Clint Dempsey ont contesté le temps que prenait l’USSF pour nommer son prochain entraîneur.

« Je pense qu’ils doivent se dépêcher et prendre cette décision parce que nous manquons de temps », a déclaré Dempsey. « Je pense que nous avons pris trop de temps pour nommer notre directeur sportif et nous prenons un peu trop de temps pour nommer notre manager, car le temps presse. »