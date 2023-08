Entraîneur de l’Australie : Sam Kerr débutera contre la France si elle est « apte à jouer 90 minutes »

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

BRISBANE, Australie – Permettez à Tony Gustavsson de préciser une chose à propos de Sam Kerr.

« Si Sam est apte à jouer 90 minutes, elle commence », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Australie la veille du jour où son équipe affronte la France lors d’un énorme quart de finale de Coupe du monde au stade de Brisbane.

« Ce n’est même pas une question », a-t-il poursuivi. « Et l’équipe le sait. Nous avons parlé de Sam Kerr, si elle est prête à jouer 90 minutes plus la prolongation? Cela doit être décidé ce soir. Mais il n’y a aucun doute. Si elle est [ready]elle commence. »

Alors que certains managers préfèrent garder ce genre d’informations à portée de main, Gustavsson n’a rien à cacher. Il a sur sa liste ce que tant de joueurs, de la milieu de terrain française Eugénie Le Sommer à l’attaquante de Matildas Emily van Egmond, disent qu’il est indéniablement l’un des meilleurs joueurs du monde, sinon le meilleur.

Bien sûr, Kerr, la capitaine de 29 ans, n’a joué que 10 minutes dans ce tournoi jusqu’à présent après s’être blessée au mollet juste avant le match d’ouverture de l’Australie contre l’Irlande le 20 juillet. Elle a fait ses débuts dans le tournoi en huitièmes de finale. Danemark il y a quelques jours. Et maintenant qu’elle est en bonne santé, Kerr devrait jouer un rôle majeur dans la confrontation de samedi (3 h HE sur FOX et l’application FOX Sports).

[Sam Kerr makes highly-anticipated return as Australia rolls]

Combien elle jouera, personne ne le sait. Elle pourrait accumuler des minutes et venir plus tard dans le match, ou elle pourrait très bien jouer tout le match.

Comme l’a dit Gustavsson, la décision finale sera prise vendredi soir par le staff médical, une réunion qui a lieu chaque veille de match. Cependant, Kerr pourrait potentiellement être invité à jouer plus de 90 minutes. C’est un match à élimination, donc si les choses sont à égalité à la fin du règlement, elle pourrait avoir besoin de 120 minutes et d’une séance de tirs au but.

L’Australie est-elle un candidat sérieux à la Coupe du monde avec le retour de Sam Kerr ? | SOTU

Kerr est considéré comme l’attaquant le plus dangereux du monde. Mais même une joueuse avec ce genre de compétence, de talent et de puissance est toujours humaine et la réalité est qu’elle n’a pas joué un match complet de 90 minutes depuis des semaines. Comment le personnel australien pourra-t-il vraiment obtenir la certitude nécessaire de son aptitude à l’autoriser à décoller ?

De plus, les entraîneurs l’ont un peu retenue. Kerr a demandé si elle pouvait courir un peu plus après le match contre le Danemark et on lui a dit non. Et maintenant, quelques jours plus tard, elle pourrait courir un peu.

Gustavsson tient à la condition physique de son équipe et à sa capacité à récupérer rapidement. Et cela inclut tout le monde, de Kerr à un joueur qui n’est pas encore sorti du terrain.

« Nous sommes extrêmement en forme », a déclaré Gustavsson. « Nous sommes en forme, nous sommes rapides, nous le savons. Le calendrier que les joueurs jouent maintenant n’est en rien différent de ce qu’ils font en termes de leur club [teams]. Ils peuvent très bien rebondir et n’ont pas besoin de beaucoup de temps de récupération. »

Une autre chose à considérer est que si Kerr est jugée prête à commencer, cela signifie évidemment qu’une autre joueuse qui a gagné plus de minutes à sa place sera reléguée sur le banc. Ce n’est un secret pour personne que les Matildas ont été impressionnantes et imposantes même sans leur superstar. Après tout, ils ont atteint les quarts de finale d’une Coupe du monde. Cette équipe n’est jamais allée plus loin que cela, ce qui ajoute un peu de pression supplémentaire en tant que pays hôte.

« Cela me mettra au défi dans certaines prises de décision », a déclaré Gustavsson. « Je l’ai déjà dit, ce n’est pas facile car beaucoup de gens méritent de commencer. »

[Australia’s balancing act: Work in Sam Kerr without disrupting chemistry]

Gustavsson a déclaré qu’il ne discutait pas des plans d’urgence ou des remplaçants potentiels avec l’équipe avant le début d’un match. Cela dépend de la façon dont le jeu se déroule. L’équipe a-t-elle besoin de renforcer l’attaque dans un scénario de but comme contre le Nigeria lorsque Gustavsson a déplacé la défenseuse Alanna Kennedy dans un rôle improvisé de n ° 9 aux côtés de l’attaquante Caitlin Foord ? Ou doit-il passer à cinq joueurs sur la ligne arrière comme il l’a fait contre l’Irlande ? Peut-être qu’un joueur est fatigué – Gustavsson n’a pas fait beaucoup de remplacements ce tournoi. Ou peut-être qu’un joueur a simplement une nuit de repos et doit se retirer en faveur de quelques jambes fraîches.

« Tout dépend du match qui nous attend », a déclaré Gustavsson. « Et les joueurs ont été incroyables avec ça. Ils jouent réellement le match sur le banc. Ils regardent le match et le jouent donc quand ils entrent, ils savent quel genre d’élan [we have]quel genre de jeu [is going on]ils ne sont pas simplement assis comme un spectateur en train de le regarder, ce qui est important pour préparer mentalement le type de match auquel vous allez participer. »

La France, quant à elle, ne semble pas gênée par la perspective d’avoir à rendre compte de Kerr dans l’alignement, chaque fois qu’elle fait une apparition.

Après tout, l’entraîneur Hervé Renard a déjà décroché des sensations mondiales. L’automne dernier, alors qu’il entraînait l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde masculine au Qatar, son équipe a réussi l’une des plus grandes surprises de tous les temps en battant l’Argentine, éventuellement championne, et Lionel Messi en phase de groupes, 2-1.

Que Kerr soit sur le terrain, a déclaré Renard Les Bleues la tactique ne changera pas.

« Je connais tous les joueurs australiens, pas seulement [Kerr] », a déclaré Renard via l’interprète. « Est-ce qu’elle va jouer demain ou pas, ce n’est pas ce qui m’inquiète. C’est la décision de son entraîneur-chef. Ils ont une très bonne attaque qui fonctionne bien avec des attaquants qui jouent très bien. Mais c’est aussi notre cas. Je ne changerais pas mes attaquants pour ceux de l’autre équipe. »

« Nous sommes au courant de tout », a ajouté Renard plus tard. « Nous savons que c’est une très bonne équipe avec un fantastique [player in Kerr]. J’ai pleinement confiance en mon groupe et en mon équipe. »

[World Cup NOW: Should Sam Kerr start Australia’s quarterfinal match?]

L’Australie a battu la France, 1-0, lors d’un match de préparation à la Coupe du monde il y a trois semaines, alors Renard et Cie ont alors eu un aperçu de Kerr, bien que ce soit Mary Fowler, 20 ans, qui est sortie du banc et a marqué en la 66e minute.

Cependant, ce match ne veut rien dire en ce qui concerne la bataille des huit derniers de samedi. Peu importe combien de minutes Kerr joue.

« C’est le match de n’importe qui demain », a déclaré la défenseure de Matildas, Ellie Carpenter, vendredi. « En ce qui concerne le football à élimination directe en Coupe du monde, je pense que tout dépend de qui le veut le plus et qui est passionné et qui veut vraiment tout donner. C’est qui a ce feu? Qui a cette agressivité? C’est ce que ça se résume à. »

« Ce n’est que le début, nous avons beaucoup plus à donner » – Sam Kerr à propos de la victoire 2-0 de l’Australie sur le Danemark

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Australie Coupe du Monde Féminine de la FIFA Samantha Kerr

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES