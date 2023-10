Un entraîneur de bowling bénévole pour les jeunes, connu pour encourager les enfants, et un gérant de bar dont le père, selon le père, a tenté d’affronter le tireur et est mort « en héros », faisaient partie des au moins 18 personnes tuées et 13 blessées dans deux fusillades de masse à Lewiston, dans le Maine.

Selon la police de l’État du Maine, sept personnes sont mortes mercredi soir au bowling Just-In-Time Recreation.

Six étaient des hommes et une une femme. Huit autres personnes, tous des hommes, sont décédées au Schemengees Bar and Grille. Trois autres sont décédés après avoir été transportés à l’hôpital.

Les autorités n’ont pas divulgué les noms des victimes, mais les membres de leurs familles ont confirmé leur décès.

BOB VIOLETTE :

Le retraité Bob Violette, 76 ans, s’est consacré à son travail bénévole d’entraîneur de la ligue de quilles jeunesse qui s’entraînait mercredi soir, a déclaré Patrick Poulin, dont le fils adolescent est membre depuis trois ans.

“Il a appris à jouer aux quilles à tellement de gens au fil des années, et il n’était pas payé”, a-t-il déclaré. “Nous nous sommes vraiment efforcés de maintenir le sport en vie, et Bob en faisait vraiment partie intégrante.”

La fille de Violette a confirmé son décès à WBZ-TV. Poulin l’a décrit comme étant toujours accessible et attentionné.

« Parfois, les enfants traversent des moments difficiles pour une raison quelconque, découragés ou autre », a-t-il déclaré. “Il était excellent pour les récupérer et les amener à sortir de ce problème et à faire avancer les choses dans la bonne direction.”

Il y a deux semaines, Poulin était au centre de quilles avec son fils et lui a offert quelques conseils. Son fils a résisté, mais a finalement suivi le conseil et a joué une excellente partie.

« Vous lui avez donné de bonnes instructions, alors quand vas-tu venir ici et entraîner avec moi ? Lui demanda Violette.

Poulin a répondu qu’il faudrait qu’il y réfléchisse. Lorsqu’on lui a demandé jeudi s’il y réfléchirait maintenant, il a répondu : « Quelqu’un doit intervenir. »

MICHAEL DESLAURIERS

Le père de Michael Deslauriers a déclaré à CBS News que son fils était l’une des personnes tuées lors d’un événement Just-In-Time Recreation.

Son père, qui porte le même nom, a déclaré que son fils et un ami avaient tous deux été tués alors qu’ils chargeaient contre le tireur après s’être assuré que leurs femmes et plusieurs enfants étaient en sécurité.

PEYTON BREWER-ROSS :

Peyton Brewer-Ross était un tuyauteur dévoué chez Bath Iron Works dont la mort laisse un vide béant dans la vie de son partenaire, de sa jeune fille et de ses amis, ont déclaré des membres de son syndicat.

Brewer-Ross, 40 ans, était membre depuis 5 ans de la section locale S6 de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, a indiqué le syndicat dans un communiqué. Il a obtenu son diplôme d’un programme d’apprentissage l’année dernière, a indiqué le syndicat.

Brewer-Ross aimait les héros de cornhole, de lutte et de bandes dessinées, a déclaré le syndicat. Il ravirait ses collègues et amis en citant fréquemment « Macho Man » Randy Savage, l’un de ses lutteurs préférés.

« Peyton n’était pas seulement un collègue tuyauteur, mais aussi un ami pour de nombreuses personnes chez Bath Iron Works », a déclaré David Sullivan, vice-président général de l’IAM pour le territoire de l’Est, qui est également membre de la section locale S6 et ancien employé de Bath Iron Works.

Brewer-Ross était membre du comité d’éducation local S6 qui aimait aider les autres et était apprécié pour sa bonne humeur et son humour, ont déclaré les membres du syndicat.

«Malheureusement, cette horrible tragédie a affecté notre famille de l’IAM de manière catastrophique», a déclaré Brian Bryant, vice-président général résident de l’IAM, membre de la section locale S6 et ancien tuyauteur de Bath Iron Works. « Nous serons là pour les familles, la communauté et nos membres de toutes les manières nécessaires, aujourd’hui et à l’avenir. »

JOE WALKER :

Joe Walker était le gérant du bar au Schemengees Bar and Grille. Son père, le conseiller municipal d’Auburn, Leroy Walker, a déclaré jeudi à NBC News que son fils avait reçu deux balles dans le ventre alors qu’il poursuivait le tireur avec un couteau de boucher.

“Il est mort en héros”, a-t-il déclaré.

En attendant la confirmation de ses pires craintes mercredi soir, Walker a déclaré à la chaîne qu’il avait l’impression que ses tripes et son cou étaient « écrasés ».

“Et je ne sais pas, pour vous dire la vérité, quel genre de nuit ce sera d’ici à demain lorsque je me réveillerai avec la vérité selon laquelle mon fils est mort – et je sais qu’il est mort”, a-t-il déclaré.

“Je le sais aussi bien que je sais que je suis ici pour vous le dire parce qu’il n’est pas là et qu’il n’est dans aucun autre hôpital et qu’il ne court pas les rues sinon il nous aurait appelés, parce qu’il gère Schemengees, donc je sais qu’il était là.”