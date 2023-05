Entraîneur de Barcelone: ​​Lionel Messi en contact régulièrement, rendrait l’équipe meilleure

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez, un coéquipier de longue date de Lionel Messi lorsque les deux ont joué ensemble en tant que joueurs du célèbre club espagnol, a récemment réitéré son désir de revoir Messi, âgé de 35 ans, à Barcelone et a révélé que les deux étaient en communication fréquente.

Hernandez vient de remporter son premier titre en Liga en tant qu’entraîneur de Barcelone, un revers de fortune spectaculaire après que le club ait lutté puissamment sur et en dehors du terrain ces dernières années. Le nadir de cette période difficile est survenu en 2021 lorsqu’un Messi en larmes a fait ses adieux au club avec lequel il avait passé toute sa carrière senior parce que Barcelone ne pouvait plus payer son salaire selon les règles financières de la Liga.

Messi a passé les deux dernières saisons en club avec le Paris Saint-Germain, mais la puissance française n’a pas répondu aux attentes élevées de la Ligue des champions avec un trio de superstars composé du capitaine argentin Messi, du capitaine français Kylian Mbappé et de l’ancien capitaine brésilien Neymar. On s’attend à ce que Messi quitte le PSG une fois son contrat expiré cet été, et des rapports l’ont lié à un éventuel retour à Barcelone ainsi qu’à d’éventuels transferts vers la Saudi Pro League ou la Major League Soccer.

Les deux derniers mouvements réuniraient Messi avec son rival de longue date Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite ou feraient de Messi le dernier d’une longue lignée de superstars européennes vieillissantes du football à jouer leurs dernières années contre une concurrence relativement moindre en Amérique du Nord. Mais Hernandez a insisté pour Média espagnol Diario Sport que le triomphe de Messi en menant l’Argentine à une victoire en Coupe du monde 2022 prouve qu’il peut toujours jouer à un niveau élevé et aider la version actuelle de Barcelone à défendre son titre en Liga et à se qualifier pour la Ligue des champions 2023-24.

« En ce qui concerne ce dont je suis responsable, le football, il ne fait aucun doute que si Messi revient, il nous aidera », a déclaré Xavi. par ESPN.

« J’ai précisé cela à [Barcelona] président [Joan Laporta]. Je n’ai aucun doute à ce sujet parce qu’il est toujours un créateur de différence, il a toujours faim, c’est un gagnant et c’est un leader. … Il apporte du talent. Il est capable de fournir la passe finale, de tirer des coups francs, de marquer des buts. C’est un joueur différentiel dans le dernier tiers. »

Lionel Messi apporte la gloire à l’Argentine lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Xavi, qui a lui-même joué à Barcelone en tant que milieu de terrain à l’époque où il jouait, pense que Messi peut fonctionner davantage comme milieu de terrain offensif dans sa forme actuelle, ainsi que les postes d’ailier ou de « faux neuf » qu’il jouait lors de son premier passage à Barcelone. Pourtant, l’entraîneur a également admis que malgré ses fréquentes conversations avec Messi, il ne sait pas ce que l’icône mondiale du football choisira finalement cet été comme prochaine phase de sa carrière en club.

« Il est difficile de se mettre à la place d’un joueur qui a tout gagné », a déclaré Xavi. « Je ne sais pas quels doutes il pourrait avoir sur son retour cet été. Peut-être [he could have doubts] parce que c’est un autre projet maintenant et parce que des joueurs importants avec qui il entretenait de bonnes relations, comme [Sergio Busquets] et Jord [Alba], sont en train de partir. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête.

« Avec la relation que j’entretiens avec lui, je pense avoir été très clair. La porte lui est ouverte ici. Cela dépend de sa décision personnelle. »

Cela pourrait également dépendre de la capacité de Barcelone à dégager suffisamment d’espace financier pour signer Messi deux ans seulement après que leur échec à le faire ait entraîné son départ émotionnel. Les départs des stars de longue date Busquets et Alba pourraient aider à ce titre, et Laporta, le président du club, s’est engagé à faire « tout ce que nous pouvons » pour permettre à Messi de revenir.

