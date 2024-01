Entraîneur adjoint des Golden State Warriors à l’hôpital de Salt Lake City après une urgence médicale

Dejan Milojević, entraîneur adjoint des Golden State Warriors est décédé mercrediont déclaré les responsables, après avoir subi une crise cardiaque au dîner de la veille à Salt Lake City.

Le match Warriors-Utah Jazz, prévu à 19 h MST Mercredi au Centre Deltaavait été reporté peu de temps après que l’équipe a annoncé que Milojević46 ans, a été hospitalisé mardi soir, après avoir subi « une urgence médicale lors d’un dîner d’équipe privé ».

Il a eu une crise cardiaque et est décédé mercredi matin, a indiqué l’équipe.

“Nous sommes absolument dévastés par le décès soudain de Dejan Milojević”, a déclaré l’entraîneur des Warriors Steve Kerr dans un communiqué publié par l’équipe. “C’est un coup choquant et tragique pour tous ceux associés aux Warriors et une période incroyablement difficile pour sa famille, ses amis et nous tous qui avons eu l’incroyable plaisir de travailler avec lui.”

Kerr a déclaré que Milojević était une personne implacablement optimiste « qui apportait de la joie » aux autres chaque jour.

“En plus d’être un formidable entraîneur de basket-ball, Dejan était l’un des êtres humains les plus positifs et les plus beaux que j’ai jamais connu, quelqu’un qui apportait de la joie et de la lumière à chaque jour avec sa passion et son énergie”, a déclaré Kerr. “Nous pleurons avec et pour sa femme, Natasa, et leurs enfants, Nikola et Masa. Leur perte est insondable.”

Milojević a été embauché en 2021 après une carrière d’entraîneur et de joueur décoré en Europe.

Le natif de Belgrade de 6 pieds 7 pouces, connu sous le nom de « Coach Decky » des Warriors, a été chargé de travailler avec les centres et les attaquants de puissance de Golden State.

“Il a été très précieux pour moi”, a déclaré Kerr à propos de Milojević l’année dernière. “Cela a été formidable de voir Decky évoluer en tant qu’entraîneur, car il est devenu plus à l’aise avec la langue, avec la culture et avec notre groupe. Les gars l’adorent. Les joueurs l’adorent.”

Milojević avait été crédité avec le développement du centre des Warriors Kevon Looney.

Looney a déclaré que Milojević était particulièrement attentif à identifier les petits éléments permettant à Looney d’améliorer son jeu, en particulier dans les rebonds offensifs et les buts près du bord.

“Je pense que ces détails m’ont vraiment fait passer au niveau supérieur”, a-t-il déclaré.

L’équipe est fière de communiquer ouvertement et de rendre le lieu de travail agréable, selon Kerr.

“Decky incarne tout cela”, a-t-il déclaré. “Il adore le jeu. Il aime les gens. Il adore rire et chaque jour lors de nos réunions, il apporte sa joie et sa positivité qui sont des infections.”

Le prochain match programmé des Warriors aura lieu vendredi à San Francisco contre les Dallas Mavericks.

Le match reporté de mercredi soir contre le Jazz sera reporté, a indiqué la ligue.