JOPLIN, Missouri: Jeff Sims, entraîneur du Missouri Southern State a licencié l’entraîneur du Garden City (Kansas) Community College en 2018 lorsqu’un joueur de football de 19 ans est décédé des suites d’un coup de chaleur.

Le directeur sportif Jared Bruggeman a annoncé la démission de Sims mercredi, mais n’a donné aucune raison. Sims était dans sa deuxième année avec Missouri Southern, mais l’équipe n’a pas joué cette saison à cause de la coronavirus pandémie. Ils sont allés 2-9 à sa première saison, terminant avec un glissement de trois matchs.

Sims a déclaré qu’il ne connaissait pas la raison de sa démission, mais a noté que Missouri Southern avait embauché un nouveau président, Dean Van Galen, cette année, a rapporté le Joplin Globe.

J’avais un contrat et ils ont exercé leurs options dans le contrat, a-t-il dit. Nous nous sommes serrés la main et avons pris la direction opposée. Je ne sais pas ce qu’ils veulent faire.

En août 2018, Braeden Bradforth de Neptune, dans le New Jersey, s’est effondrée et est décédée d’un coup de chaleur suite à un exercice après une formation au Garden City Community College. Une enquête a révélé que la mort de Bradforth était due à un manque marqué de leadership de la part de hauts responsables universitaires, y compris des Sims.

La famille de Bradforth a réglé une action en justice contre le collège plus tôt cette année pour 500 000 $.

Un an après la mort de Bradforth, Sims a déclaré à KCUR à Kansas City que la mort n’était pas de sa faute, ajoutant que c’était dommage ce qui s’était passé, mais Dieu a un plan.

Le départ de Sims doit être un acte de Dieu, ce qui a été sa première réaction face aux médias lorsque Braeden est mort, a déclaré mercredi Joanne Atkins-Ingram, la mère de Braeden.

La question qui me vient à l’esprit avec Joanne est de savoir pourquoi il a été embauché en premier lieu, a déclaré l’avocate de la famille, Jill Greene. Pourquoi a-t-il déjà été considéré comme un candidat potentiel pour le poste après ce qui s’est passé à Garden City?

Nous ne pouvons qu’espérer que Braeden n’est pas passé en vain et que des changements viendront dans la façon dont les choses sont gérées au lycée et au collège, et même professionnellement, a déclaré Greene.