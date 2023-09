Entraînements HIIT vs Cardio pour perdre du poids | Actualités américaines

Si vous avez beaucoup entendu parler du HIIT, ou entraînement par intervalles à haute intensité, ces derniers temps, vous n’êtes certainement pas seul. Le HIIT a pris d’assaut le monde du fitness au cours de la dernière décennie, et de plus en plus de personnes le découvrent comme un moyen efficace de s’entraîner intensément.

Mais de quoi s’agit-il exactement, et est-ce mieux que les exercices cardio à l’ancienne si votre objectif est de perdre du poids ?

Qu’est-ce que le HIIT ?

Le HIIT, c’est vraiment son nom : des exercices cardiovasculaires de haute intensité ponctués de périodes de repos. Ou, comme le dit Jessica Brown, entraîneuse physique certifiée dans la région de New York et fondatrice de Glute Recruit : « un type de programme d’entraînement extrême qui développe l’endurance, la force et aide à perdre du poids plus rapidement que le cardio de faible intensité. »

Plus précisément, le HIIT permet au corps d’atteindre une fréquence cardiaque plus élevée pendant de courtes périodes. Vous franchissez ce seuil de haute intensité – généralement autour de 80 % de la fréquence cardiaque maximale – lorsque vous êtes presque essoufflé ou incapable de tenir une conversation, explique Brown.

Certains entraînements HIIT de très haute intensité vous amèneront jusqu’à 90 % ou 100 % de votre fréquence cardiaque maximale pendant une courte période pour vraiment augmenter la chaleur. Pour calculer votre fréquence cardiaque maximale, soustrayez votre âge de 220.

Beaucoup de gens apprécient vraiment ce super effort, déclare Joel Freeman, entraîneur physique et entrepreneur basé à Los Angeles.

« Les gens adorent cette sensation générale d’atteindre 90 à 100 % de leur fréquence cardiaque maximale », explique-t-il. « Vous avez l’impression de faire plus d’exercice parce que vous respirez plus fort et que vos muscles brûlent. »

Alors, à quoi ressemble un entraînement HIIT complet ?

« Par exemple, faire du jogging et faire des sprints de 30 secondes toutes les trois minutes est du HIIT, ainsi que faire autant de presses pectorales que possible avec le poids le plus élevé possible pendant 60 secondes entre les marches sur tapis roulant », explique Megan Wroe, une diplômée enregistrée. diététiste et responsable du bien-être au centre médical Providence St. Jude à Fullerton, en Californie. « Ce type d’entraînement sollicite votre système cardiovasculaire dans le bon sens, ce qui entraîne une accélération puis un ralentissement de votre fréquence cardiaque, ce qui en fin de compte vous en donne plus pour votre argent. .»

Les périodes de repos dans les entraînements HIIT intègrent souvent du repos actif, un type d’activité légère comme la marche ou le jogging, qui dure plus longtemps que le temps que vous avez consacré à l’élément d’exercice intense. Et dans l’ensemble, la plupart des entraînements HIIT durent entre 10 et 30 minutes, ce qui est souvent moins de temps que nécessaire pour une séance complète de conditionnement cardiovasculaire ou de musculation.

Avantages du HIIT

Les avantages de l’approche HIIT sont multiples : entraînements efficaces, perte de poids et bienfaits pour la santé.

« Le HIIT est un excellent moyen de perdre du poids en moins de temps », explique Brown. « La plupart des gens peuvent brûler le même nombre de calories au cours d’un entraînement HIIT de 20 minutes qu’en effectuant un entraînement constant de cardio ou de musculation pendant 45 minutes. Le HIIT augmente également la capacité pulmonaire et le flux sanguin dans le corps. »

Le HIIT peut également augmenter votre taux métabolique au repos et vous brûlerez des calories jusqu’à 24 heures après votre entraînement, explique Brown. Le HIIT peut alors aider à brûler plus de graisse que de muscle, ce qui peut se produire avec un cardio à l’état d’équilibre.

De plus, le HIIT peut vous aider à affiner votre taille.

« Les gens peuvent continuer à développer leur masse musculaire tout en perdant de la graisse supplémentaire dans les endroits difficiles d’accès comme le bas de l’abdomen et les cuisses », explique Brown.

Limites du HIIT

Mais il y a une limite à ce que le HIIT peut faire, explique Thomas Roe, entraîneur physique et athlète d’endurance basé à San Antonio, au Texas.

« L’entraînement par intervalles de haute intensité – pensez à l’entraînement en groupe ou en circuit et au passage d’une station à l’autre avec peu ou pas de temps d’arrêt – peut vous aider à perdre du poids, à condition qu’il soit combiné à un régime hypocalorique ou à un plan nutritionnel », dit-il. . « Vous ne pouvez pas surpasser une mauvaise alimentation. »

Ce que vous faites au gymnase doit être équilibré avec ce que vous faites dans la cuisine. Si vous ne subissez pas de déficit calorique – c’est-à-dire que vous brûlez plus de calories dans vos entraînements HIIT que vous n’en consommez – vous ne perdrez peut-être pas de poids.

« Vous devez vraiment adapter votre alimentation. Il n’y a vraiment aucun moyen de contourner ce problème », déclare Janet Lee, docteur en médecine chinoise, professeur de yoga et journaliste spécialisée dans la santé basée à Kansas City, Missouri. « Essayez de limiter vos portions et de limiter vos calories. Il s’agit pour la plupart de calories entrantes et de calories dépensées. »

Qu’est-ce que le cardio ?

Le HIIT n’est qu’un type d’exercice cardio. Mais qu’est-ce que le cardio ?

« (Le cardio est) toute forme d’exercice qui élève votre fréquence cardiaque, ainsi que la circulation de l’oxygène et du sang dans tout le corps tout en faisant appel à de grands groupes musculaires », explique Roe.

Contrairement au HIIT, les entraînements cardio durent au minimum 20 à 30 minutes à 60 à 70 % de votre fréquence cardiaque maximale. Ils n’ont pas non plus de pics d’activité intenses, et la longue durée et le rythme constant peuvent être ennuyeux pour certains, dit Freeman.

Cependant, ces longues séances d’entraînement peuvent vous aider à développer votre endurance, ce qui en fait un bon outil pour perdre du poids. La brûlure peut être moindre qu’avec un entraînement HIIT typique, mais le cardio brûle toujours des calories et des graisses, vous aidant ainsi à atteindre un déficit calorique.

Une mise en garde : même si vous pouvez perdre du poids avec le cardio, il a tendance à être plus efficace pour ceux qui passent d’un mode de vie sédentaire à un mode de vie plus actif.

« Au fil du temps, ce type de mouvement demande vraiment plus d’entretien : c’est la façon dont notre corps est censé bouger, donc il ne crée pas de stress une fois que votre corps s’adapte », explique Wroe. « C’est là que de nombreuses personnes se retrouvent coincées dans un plateau de poids, et le HIIT peut aider à y parvenir. »

En plus de contribuer à la perte de poids, le cardio, comme son nom l’indique, est également très bon pour votre système cardiovasculaire, c’est-à-dire votre cœur et vos poumons. Il aide à renforcer le cœur et à améliorer l’endurance, qui sont des éléments clés de la santé, du bien-être et de la longévité en général.

« Le cardio est excellent pour le système cardiovasculaire et pour la combustion des graisses en général », explique Freeman. « De plus, il libère des endorphines (les substances chimiques du cerveau responsables de la création de la sensation d’euphorie chez le coureur). »

Ce qui est mieux?

Pour les personnes occupées qui essaient de trouver du temps pour faire de l’exercice, les entraînements HIIT présentent certainement un attrait en termes d’efficacité.

« J’hésite toujours à dire que l’un est meilleur que l’autre parce qu’il y a des détails qui entrent en jeu », souligne Freeman.

Il dit que lorsqu’il travaille avec des clients, il demande toujours de combien de temps la personne dispose et quelles pourraient être ses limites physiques. Il n’existe pas d’approche unique pour ces entraînements.

Par exemple, ajoute Shaun Carrillo, coach principal en bien-être à l’hôpital Providence St. Joseph en Californie du Sud, le HIIT n’est peut-être pas le meilleur choix pour ceux qui débutent dans l’exercice ou qui ont des problèmes articulaires. Au lieu de cela, il recommande un entraînement cardio faible et régulier.

D’un autre côté, si vous aimez beaucoup de variété dans vos entraînements, le HIIT peut être la meilleure option car vous passez d’un exercice à l’autre à des intervalles plus courts.

Cependant, le HIIT ne devrait pas être pratiqué tous les jours, ajoute Brown.

« Les entraînements HIIT sont durs pour le corps et doivent être alternés avec des entraînements moins intenses comme la marche ou le yoga pour éviter les blessures », explique-t-elle. « Si vous vous sentez fatigué avec des jambes lourdes ou si vous avez des difficultés à effectuer votre routine quotidienne, cela peut être le signe que vous en faites trop avec les exercices HIIT. »

Lee recommande de viser deux à trois entraînements de haute intensité par semaine et de mélanger musculation et cardio les autres jours pour des résultats optimaux.

Faire de l’exercice une habitude quotidienne

Lorsqu’il s’agit de choisir le meilleur exercice pour soutenir les efforts de perte de poids, la clé est de trouver un entraînement qui ne ressemble pas à du travail.

« Choisissez une forme d’exercice à laquelle vous aimez participer et soyez cohérent, même lorsque vous ne voyez pas de résultats », explique Christine Mara, physiothérapeute à l’Orlando Health Jewett Orthopaedic Institute en Floride. « Vous aurez des périodes de plateau, et cela peut être le moment de changer votre routine ou votre intensité. »

Si vous détestez vous entraîner, vous faites probablement le mauvais type d’exercice. Et si vous avez du mal à trouver le protocole qui vous convient, envisagez de travailler avec un entraîneur, car il pourra peut-être vous présenter de nouvelles options auxquelles vous n’avez pas encore pensé.

Lee ajoute que si faire moins d’une demi-heure rend l’exercice plus accessible, alors commencez par là.

« Essayez d’en tirer le meilleur parti. Si vous comptez simplement marcher sur le tapis roulant pendant 20 minutes, c’est mieux que de rester assis sur votre canapé. Mais si vous comptez marcher 20 minutes, essayez d’augmenter votre fréquence cardiaque. , augmentez l’intensité », suggère-t-elle.

Vous pouvez toujours augmenter votre vitesse, votre inclinaison ou les deux pour créer un entraînement plus stimulant. Utilisez ces 20 minutes pour travailler dur et vous pourrez peut-être brûler autant de calories que vous le feriez en 30 ou même 45 minutes, note-t-elle.

Roe recommande de faire appel à un entraîneur physique expérimenté en matière de perte de poids et de lui poser des questions sur ses propres expériences de remise en forme ou de perte de poids. Les entraîneurs qui ont réussi à gérer leur propre poids peuvent être les meilleurs car ils peuvent s’identifier à votre parcours et vous aider à créer un plan et un calendrier pour atteindre vos objectifs, ajoute-t-il.

Construire du muscle aide à perdre du poids

Comme mentionné, les entraînements de musculation peuvent également aider à perdre du poids. Au fur et à mesure que vous développez plus de force et de muscle, vous finirez par brûler plus de calories 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car les muscles brûlent plus de calories que la graisse.

Si vous utilisez un appareil de fitness portable qui suit les calories brûlées, Freeman dit qu’il est préférable de ne pas trop s’attarder sur les chiffres uniquement pendant votre période d’exercice.

« Transformez votre corps en une machine à brûler des calories, non seulement pendant l’entraînement, mais tout au long de la journée », dit-il. « Une perte de poids soutenue est plus réalisable en augmentant la masse musculaire (ce qui stimule votre métabolisme). »

Roe recommande également de fixer des objectifs réalistes et de trouver quelqu’un qui peut vous tenir responsable, comme un formateur, un groupe de soutien ou une équipe.

Enfin, ne vous laissez pas abattre par le manque de progrès.

« La perte de poids est un voyage et ne se fait pas du jour au lendemain. Il est important d’être patient lorsque l’on perd du poids et de ne pas se décourager », explique Brown.

Et la cohérence est la clé : prévoyez du temps pour vous entraîner chaque jour, tout comme vous le faites pour la planification des repas.