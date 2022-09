HERSCHER – Le match Streator / Herscher de la saison dernière a été dominé par les infractions, avec 85 points marqués et plus de 900 verges d’attaque enregistrées.

Dans le concours de cette année, les défenses étaient l’histoire.

Les Bulldogs ont utilisé un entraînement de 12 jeux et 66 verges dans les dernières minutes pour prendre une avance de quatre points avant que la défense n’arrête les Tigers au quatrième essai avec moins d’une minute à jouer pour assurer une victoire 16-12 dans les deux équipes. Ouverture de la conférence Illinois Central Eight vendredi soir au stade Kenneth Seebach.

“Nous avons parlé tout au long de l’été que notre défensive allait faire une différence, et cela continue de se voir, semaine après semaine”, a déclaré l’entraîneur-chef de Streator Kyle Tutt, son équipe s’améliorant à 2-1 cette saison. «Ils adorent jouer dur.

«Nos entraîneurs défensifs étaient vraiment sur eux ce soir. Nous leur demandions de faire beaucoup de choses de haut niveau. Nous ne sommes pas là où nous devons être avec ces concepts, mais nous y arrivons. Notre défensive a continué à se battre, s’est relevée et n’a permis aucun gros jeu. »

Herscher (1-2) détenait une avance de 6-0 à la mi-temps après la course de TD du QB Brock Wenzelman à partir du 8. Wenzelman a terminé avec 110 verges au sol en 16 essais.

Dans ses quatre possessions de la première mi-temps, Streator a été contraint de lancer deux fois, à la fois après que des pénalités cruciales les aient soutenus, aient perdu le ballon dans les essais et aient eu la mi-temps.

“Nous avons eu des choses qui ne se sont pas déroulées tôt, mais ils se sont tous accrochés et ont cru en ce que nous faisions”, a déclaré Tutt. «Nous sommes revenus sur un certain nombre de jeux qui ont réussi en première mi-temps lors de ce dernier entraînement, et les enfants les ont simplement exécutés, tout comme nous travaillons à l’entraînement.

“[Herscher’s] la défense est très solide, mais nous avons aussi eu quelques fois où nous nous sommes tiré une balle dans le pied avec des pénalités en première mi-temps. Nous avons parlé à la mi-temps de nettoyer ce truc, et les enfants ont répondu.

Streator a pris la tête avec neuf secondes à faire dans le troisième sur une passe de 2 verges de Christian Benning à Logan Aukland, la passe de Benning pour la conversion en 2 points trouvant Matt Williamson.

Les Tigers ont ensuite utilisé un entraînement de 11 jeux, le jeu final un tableau de bord TD de Clay Schultz (26 courses, 141 verges) du 2 pour prendre un avantage de 12-8 après que la passe de conversion a été renversée par Benning.

Au coup d’envoi qui a suivi, Anthony Mohr a renvoyé le ballon de 9 mètres aux 34 des Bulldogs avec 6 minutes et 38 secondes au compteur.

“Nous nous sommes réunis en tant qu’unité, surtout en seconde période”, a déclaré Benning. “Je pouvais sentir notre confiance s’améliorer à chaque série. Nous avons fait quelques erreurs en première mi-temps, mais elles ont toutes été corrigées en seconde mi-temps.

«Pour moi, je suppose, j’ai aimé que le jeu soit juste devant nous. En bas de quatre points, six minutes à faire, en commençant par notre propre 30 ou quelque chose comme ça – c’était comme, ‘C’est parti, les gars. Ce jeu est à nous, mais nous allons devoir le leur prendre. ”

Streator a conduit au Herscher 47 mais a fait face à un quatrième et un 4. Après un temps mort, Benning a frappé Williamson (sept attrapés, 57 verges) pour un embrayage en premier pour maintenir le lecteur en vie.

“C’était un jeu éprouvant pour les nerfs, mais Matt a parcouru un excellent parcours pour s’ouvrir, comme il l’a fait toute la nuit, puis a fait une prise fantastique”, a déclaré Benning. “Chacun de mes gars a fait des jeux ce soir en attaque, et nous avons trouvé de gros jeux quand nous en avions besoin.”

Les Bulldogs ont finalement conduit le ballon au 5 des Tigers, et Benning a fait le reste, courant du côté gauche pour le score avant d’ajouter une course de deux points avec 1:56 à jouer.

“J’ai vu ce qui allait être ouvert”, a déclaré Benning, qui avait 69 verges en 12 courses et 16 passes sur 25 pour 151 verges. “C’était ouvert toute la nuit avec leur ailier défensif restant avec Aneefy [Ford]. Je savais même avant le cliché que je prenais celui-là moi-même. … Je suppose que ça a marché.

Herscher a commencé à son propre 38 et a conduit au Streator 44, mais une courte passe et trois incomplètements ont scellé la victoire des visiteurs.

Herscher a terminé avec un avantage de 288-247 au total des verges.

La semaine prochaine, Streator est à domicile contre Lisle. Herscher est à Coal City.