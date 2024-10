Que faut-il pour devenir un super-héros ? Cela nécessite le dévouement incessant d’Henry Cavill à sa routine de remise en forme et à son régime alimentaire soigneusement élaboré. L’idole d’Hollywood, Cavill, est véritablement une kryptonite ambulante au physique ciselé qui a captivé ses fans avec sa première apparition en tant que Superman dans Man of Steel. Et bien tout cela grâce à son physique, qui lui a non seulement valu le statut de coupe-cœur, mais lui a également valu des rôles dans de grands projets.

Cavill est connu pour son rôle de Superman dans Man of Steel, Batman v Superman, Justice League et Dawn of Justice. Avant de devenir célèbre en incarnant Clark Kent, Cavill a également joué dans plusieurs séries télévisées de la BBC et dans The Tudors de Showtime. Il a également joué dans Mission : Impossible-Fallout en tant que dur à cuire face à Tom Cruise. Sa récente aventure dans The Witcher de Netflix lui a valu des critiques élogieuses, suivie de son départ de la série à succès après trois saisons.