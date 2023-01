Entraînement de Kaia Gerber – Le formateur partage des exercices et des conseils – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Robert O’Neil / SplashNews.com

Ce n’est pas un secret que Kaia Gerber est en pleine forme et si vous cherchez à vous tonifier dans la nouvelle année comme le mannequin, ne cherchez pas plus loin. L’entraîneur de Kaia, Kirsty Godsopartagé avec HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENTun entraînement de musculation qui vous bottera les fesses et vous tonifiera juste à temps pour la météo de la plage.

Plus à propos Kaia Gerber

Bien qu’il existe une tonne d’entraînements différents que vous pouvez essayer, Kirsty a recommandé l’entraînement en résistance. “L’une des meilleures façons de se tonifier est d’intégrer l’entraînement en résistance. Si vous n’avez pas accès à des poids ou à une salle de sport, vous pouvez incorporer des bandes ou simplement suivre en utilisant uniquement le poids du corps à la maison.

Si vous voulez essayer un circuit complet rapide qui « ciblera les principaux groupes musculaires et augmentera votre fréquence cardiaque à la fin avec un finisseur cardio rapide », suivez les étapes de Kirsty ci-dessous. Entre chaque exercice, prenez 90 secondes pour récupérer, puis répétez 3-4 fois au total.

1. “Ponts fessiers résistants – allongé sur le dos avec les genoux pliés et les pieds écartés à la largeur des hanches sur le sol. Les pieds doivent être à une longueur de bras loin de vos hanches. Placez des poids sur les hanches (ou faites sans poids) et appuyez activement vos pieds sur le sol pour soulever vos hanches en vous arrêtant lorsqu’il y a une ligne diagonale des genoux aux hanches jusqu’à la cage thoracique. Descendez avec contrôle et répétez pour 10 répétitions.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





2. “Chien d’oiseau avec rangée – Commencez à quatre pattes avec un poids dans une main, puis étendez la jambe opposée. Ramez le poids jusqu’à ce qu’il effleure la cage thoracique avec le coude bien haut et revenez au sol. Gardez les hanches bien au sol tout le temps. 10 répétitions de chaque côté.

3. “Fente latérale – maintenez le poids (le cas échéant) dans une position de rack avant (sur la clavicule) et faites un pas généreux sur le côté en vous assoyant les hanches vers le bas et vers l’arrière dans une position de type squat tout en gardant l’autre jambe droite et la poitrine vers le haut. Poussez le pied extérieur pour revenir à la position de départ avec contrôle. Faites 10 répétitions et répétez de l’autre côté.

Lien connexe Lié: Les enfants de Cindy Crawford : découvrez son magnifique fils et sa fille

4. “Soulevé de terre – commencez debout avec les pieds écartés de la largeur des hanches et les épaules en arrière. Avec une légère flexion des genoux, articulez vos hanches et commencez à abaisser les poids (ou les bras si vous n’utilisez pas de poids) vers le sol – les bras/poids doivent être proches de vos tibias. Gardez votre dos bien plat pendant que vous vous articulez, puis amenez votre poids dans vos pieds (en particulier les talons). et poussez depuis le bas du mouvement pour remonter jusqu’au bout.

5. “Planche d’avant-bras avec genouillères – les avant-bras sous les épaules et le dos long et plat dans une position de planche d’avant-bras, serrez vos fessiers et gardez votre tronc rentré pendant que vous abaissez doucement et tapez un genou à la fois vers le sol. Allez-y doucement et travaillez avec votre respiration. 10 répétitions sur chaque genou.

Une fois que vous avez terminé, faites un suivi avec un rapide finisseur Tabata pour augmenter votre fréquence cardiaque. Faites les exercices pendant 20 secondes puis reposez-vous pendant 10 secondes de repos. Faites trois séries de chacun des trois exercices.

1. Sprint d’alpiniste

2. Abaisser les squats

3. Shuffles latéraux (3-5 pas dans chaque direction selon l’espace)

Même si Kirsty a partagé son entraînement intense, trouver la motivation pour le faire peut sembler intimidant, mais Kirsty lui a donné des conseils pour vous motiver. “Si vous trouvez qu’il est accablant ou stressant de réserver du temps dans votre emploi du temps pour les entraînements, simplifiez-le!” elle a partagé. “L’exercice devrait ajouter plus de valeur à votre vie que le stress. Voici quelques dépannages rapides de motivation :

« Réduisez le temps – les entraînements n’ont pas toujours besoin d’être longs.

« Pas d’équipement ? Il y a tellement de séances d’entraînement au poids du corps que vous pouvez faire, comme ci-dessus !

« Allez vous promener – les pas comptent. Marcher avec des amis est l’une de mes activités préférées.

« Si les entraînements traditionnels ne sont pas votre truc mais que vous aimez le sport, sortez et jouez !

“Incorporez des choses qui vous font vous sentir bien – danse, étirements, pilates.”

En plus de nous fournir ses séances d’entraînement incroyables, Kirsty vient également de s’associer à Tropique hawaïen. “J’étais vraiment ravi de m’associer à Hawaiian Tropic pour leur Sun Loving Meditation et la lutte contre l’épuisement professionnel, car c’est quelque chose dont j’ai personnellement souffert et qui affecte de nombreuses personnes.”

Elle a poursuivi: «Même quelques minutes assises en paix puisant l’énergie du soleil peuvent complètement changer votre état. J’utilise un écran solaire Hawaiian Tropic depuis que j’ai grandi à la plage en Nouvelle-Zélande et j’adore qu’ils attirent l’attention sur le fait de sortir pour promouvoir une activité sans danger pour le soleil et stimulant la sérotonine avec la routine Sun Loving Meditation.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.