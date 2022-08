Entracte Kardashian ? Bethenny Frankel dénonce les stars de télé-réalité et critique la fixation des médias sur la famille célèbre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Bethenny Frankel a suggéré aux fans de ne pas suivre les Kardashian.

L’ancienne de “Real Housewives of Beverly Hill” s’est montrée franche jeudi sur son podcast “Just B with Bethenny Frankel”, et s’est rendue sur Instagram pour publier ses véritables réflexions sur les stars de la télé-réalité.

“Nous avons besoin d’un entracte Kardashian”, a fait remarquer Frankel, 51 ans.

“Et j’ai honnêtement eu peur de le dire. Ce n’est pas parce que Kris est la mafia et contrôle beaucoup de médias, parce que je m’en fous, annulez-moi.”

Les commentaires de Frankel font suite à son “interdiction de l’ombre” sur TikTok après avoir “publié sur les marques de célébrités”.

Elle compte actuellement 2,7 millions d’abonnés fidèles sur Instagram et plus de 881 000 abonnés sur TikTok.

L’entrepreneur a continué à exprimer ses inquiétudes quant à ce que les messages des Kardashian signalent aux familles et aux enfants du monde entier.

“Que disons-nous à nos enfants ? Quel est le message ? Prenez tout ? Soyez aussi riche que possible ? Filtrez autant que possible ? Soyez aussi faux que possible. . Se vanter le plus possible ?”, a-t-elle critiqué.

“Obtenir une chirurgie plastique et mentir autant que possible ? Qu’est-ce qu’on fait ? Puis faire un don caritatif pour le rincer le plus possible ? Qu’est-ce qu’on fait ?”

Frankel a continué à dire qu’elle se sentait “waterboardée” par la célèbre famille, inventant le terme “Kard-data” – des données sans fin sur le clan Kardashian-Jenner et soulignant la fixation des médias sur eux.

Elle a appelé les médias et a insisté pour qu’ils “s’il vous plaît, arrêtez de bousculer [the Kardashians] dans ma gorge.”

“[The Kardashians] sommes

un mauvais produit… ça fait du mal aux jeunes… c’est comme une drogue”, a déclaré Frankel.