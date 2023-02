Entourés de chagrin, les secouristes arrivant en Turquie se concentrent sur les survivants

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants

Après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a violemment frappé le sud-est de la Turquie aux premières heures de la journée de lundi, des groupes d’aide internationale ont commencé à se mobiliser alors que le pays commençait à évaluer l’ampleur de la catastrophe.

Au moment où la région a été frappée par un autre tremblement de terre neuf heures plus tard, des travailleurs humanitaires et des volontaires étaient en route pour la Turquie, dont deux Canadiens qui font partie de l’intervention d’urgence dans la ville dévastée de Kahramanmaras.

“Nous distribuons de la nourriture, de l’eau, des couvertures, tout ce qui nous tombe sous la main”, a déclaré Aysha Syed, directrice de la collecte de fonds chez Islamic Relief Canada.

Syed et sa collègue, Yasmine Alameddine, ont parlé aux nouvelles de CBC devant un pâté de maisons qui avait été réduit en décombres.

On ne sait pas combien de bâtiments ont été détruits par le tremblement de terre, mais il y a des trous béants à Kahramanmaras où se trouvaient autrefois des appartements. (Dmitri Kozlov/CBC)

Les excavatrices travaillent pour déplacer les lourdes couches de béton et de briques qui se sont effondrées lors de l’effondrement des immeubles d’habitation. Des matelas et des rideaux dépassaient des débris, que les sauveteurs et les résidents volontaires ont parcourus alors qu’ils cherchaient ceux qui étaient enterrés en dessous.

“Vous ressentez juste le chagrin, mais vous pouvez également voir des lueurs d’espoir de temps en temps et c’est aussi ce qui nous permet de continuer”, a déclaré Syed.

Les responsables turcs ont déclaré que 13,5 millions de personnes ont été touchées par les tremblements de terre et que le nombre de morts continue de grimper à plus de 20 000 alors que de plus en plus de corps sont retirés des décombres. Le gouvernement canadien a promis une aide de 10 millions de dollars et versera jusqu’à 10 millions de dollars en dons par l’intermédiaire de la Croix-Rouge canadienne.

REGARDER | Briar Stewart en Turquie : Une morgue de fortune capture l’ampleur des pertes en Turquie ATTENTION : cette histoire contient des images graphiques. À Kaharamanmaras, en Turquie, des proches en deuil se rendent dans une morgue de fortune pour identifier leurs proches tués lors des tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie plus tôt cette semaine. Dehors, des survivants qui n’ont nulle part où aller sillonnent les rues à la recherche de lueurs d’espoir.

Besoins de base

Les deux femmes sont arrivées de Toronto par avion lundi et font partie d’une équipe de 70 personnes qu’Islamic Relief a sur le terrain dans le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie.

Syed dit que l’organisation d’aide internationale a du personnel permanent sur le terrain et que certains de leurs employés ont perdu des membres de leur famille dans le tremblement de terre. Le groupe a également recruté des bénévoles et ils distribuaient de la nourriture jeudi, y compris des paquets de dattes.

Yasmine Alameddine, à gauche, et Aysha Syed sont venues à Kahramanmaras dans le cadre de l’effort d’intervention d’urgence dans la ville dévastée, par l’intermédiaire de l’organisation Islamic Relief Canada. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Alameddine, directrice régionale de la collecte de fonds pour le sud et l’ouest de l’Ontario, a déclaré à CBC News qu’elle avait été frappée lorsqu’une mère s’est approchée d’elle avec une jeune fille, lui demandant une couverture.

“Elle m’a dit qu’elle était tellement occupée et préoccupée à chercher sa sœur dans les décombres qu’elle n’a même pas eu le temps de penser à où et comment elle allait dormir”, a-t-elle déclaré.

Leur groupe n’avait plus de couvertures, a-t-elle dit, et cela rappelait l’importance de certains des besoins fondamentaux à une époque de grande dévastation.

Des blocs entiers ont disparu

Avant le séisme, la ville de Kahramanmaras comptait environ 500 000 habitants. Il se trouve au pied des montagnes du Taurus, et les sommets enneigés et les vallées méditerranéennes offrent une vue pittoresque.

Maintenant, des blocs entiers ont disparu, et la puanteur de la mort flotte dans l’air et se renforce à mesure que les débris sont retournés par la machinerie lourde.

Une femme regarde au milieu des efforts de sauvetage à Kahramanmaras jeudi. (Dmitri Kozlov/CBC)

On ne sait pas combien de bâtiments ont été détruits ici, mais il y a des trous béants géants dans la ville où se trouvaient autrefois des appartements. D’autres bâtiments apparaissent comme s’ils pouvaient s’effondrer à tout moment. Leurs façades avant se sont effondrées sur la rue et les meubles sont suspendus de manière précaire au-dessus.

La circulation étouffe les routes alors que les équipes, l’équipement lourd et les résidents tentent de naviguer dans la ville mutilée.

Lorsque CBC était à Kahramanmaras, il a fallu plus d’une heure à l’équipage pour parcourir deux kilomètres. C’est un problème dans une grande partie de la région.

Alameddine dit que le groupe prévoit de distribuer de l’aide dans la province la plus méridionale de la Turquie, Hatay, mais elle craint que cela ne soit pas possible compte tenu de l’embouteillage et des routes endommagées.

A Kahramanmaras, une salle de sport a été transformée en morgue de fortune. Des corps enveloppés dans des couvertures et des sacs gisent sur le sol alors que des proches se penchent sur eux, essayant d’identifier leurs proches.

Un groupe de personnes s’est rassemblé autour d’un feu à Kahramanmaras jeudi. (Dmitri Kozlov/CBC)

Un petit pied portant des chaussettes imprimées de ballons de football sort de l’un des petits paquets étendus sur le sol.

Dehors, Hamsa Rajid porte le corps d’une fillette de cinq ans. Il dit qu’elle est l’une des 15 proches qu’il a perdus dans le tremblement de terre.

“Leur bâtiment s’est effondré et nous avons essayé de les faire sortir”, a-t-il déclaré à CBC News.

“Mais ensuite, il a pris feu.”

Enterrements de masse

À l’extérieur de la morgue, d’autres résidents ont déclaré à CBC News qu’ils avaient perdu tellement de proches qu’ils devaient se rendre à plusieurs endroits pour récupérer les corps.

Les enterrements de masse ont déjà commencé car la foi islamique demande que les morts soient enterrés le plus rapidement possible.

REGARDER | Dévastation en Turquie : L’énorme ampleur des destructions causées par les tremblements de terre en Turquie Briar Stewart de CBC montre toute l’ampleur de la dévastation dans les villes turques de Pazarcık et Gaziantep, situées à l’épicentre du deuxième tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Turquie.

C’est une réalité sombre et écrasante que Syed dit qu’elle ne traitera pas complètement avant son retour à la maison.

Les femmes disent qu’une fois l’aide immédiate distribuée, leur organisation commencera à se concentrer sur l’assistance à plus long terme, y compris la construction de nouvelles maisons et le parrainage potentiel d’orphelins.

“La chose la plus difficile pour moi personnellement a été de voir tous les enfants déplacés”, a déclaré Syed.

“Cet événement traumatisant a changé le cours de leur vie et quoi que nous fassions, nous ne pourrons pas leur rendre ce qu’ils ont perdu.”