Entouré de survivants de la violence armée, Biden appelle à plus d’action

Mme Harris et M. Biden ont cherché à maintenir un équilibre difficile dans leurs propos. Ils ont promis que la loi nouvellement signée – qui était le produit d’intenses négociations et de compromis avec les républicains au Sénat – sauverait des vies et qu’elle aurait pu aider à arrêter les récentes fusillades si elle avait été en place il y a un an. Mais ils ont aussi dit que cela n’allait pas assez loin.

La loi, qui a mis fin à une impasse de trois décennies sur l’adoption de mesures sur les armes à feu à Washington, comprend des vérifications élargies des antécédents des personnes de moins de 21 ans qui cherchent à acheter des armes à feu et alloue des millions de dollars aux efforts du gouvernement en matière de santé mentale et à la mise en œuvre de la soi-disant les lois du drapeau rouge qui donnent aux fonctionnaires la possibilité de confisquer temporairement les armes à feu des personnes jugées dangereuses par un juge. Il durcit également les lois sur le trafic d’armes à feu et comble ce que l’on appelle la faille du petit ami dans l’interdiction d’acheter des armes à feu par les agresseurs domestiques.

“C’est important”, a déclaré M. Biden. “Cela compte. Mais ce n’est pas suffisant, nous le savons tous.

M. Biden a profité de ses propos pour renouveler son appel à une nouvelle interdiction des armes d’assaut ; une précédente interdiction, que M. Biden a aidé à promulguer en tant que sénateur en 1994, a expiré après 10 ans. D’autres orateurs ont fait écho à ses paroles.

“J’invite tout le monde à aller de l’avant depuis ce début de changement qui nous permettra d’aller jusqu’au bout de notre combat, qui est un monde où la sécurité des écoles ne fait jamais de doute et où les armes de guerre ne sont pas autorisées dans nos communautés, », a déclaré le Dr Roy Guerrero, pédiatre à Uvalde, en présentant Mme Harris.

Mais les rangs de la foule ont souligné à quel point il serait difficile pour M. Biden de tenir sa promesse et de promulguer des mesures supplémentaires concernant les armes à feu. Bien qu’environ 80 membres du Congrès se soient joints à l’événement, seuls deux étaient républicains : le sénateur John Cornyn du Texas, qui a aidé à diriger les négociations sur le projet de loi bipartite, et le représentant Tony Gonzales, dont le district comprend Uvalde. De nombreux autres républicains ont critiqué le projet de loi bipartisan comme allant trop loin dans la restriction des droits des propriétaires d’armes à feu.

M. Biden n’a proposé lundi aucun plan pour gagner des convertis républicains afin de faire adopter un nouveau projet de loi sur les armes à feu par le Sénat, ou pour persuader les sénateurs démocrates récalcitrants de lever l’obstruction systématique et d’adopter un tel projet de loi à la majorité simple. À une époque où les militants lui ont reproché de ne pas diriger avec plus de force les armes à feu, l’avortement, le changement climatique, etc., le président a clôturé son discours en évoquant des statistiques sur les personnes, en particulier les enfants, tuées chaque année par la violence armée.

“Nous ne pouvons pas rester les bras croisés”, a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons plus laisser faire cela.