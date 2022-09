Entouré de sacs mortuaires – Les “crimes de guerre” de Poutine ne font que renforcer la détermination de l’Ukraine | Nouvelles du monde

Il y eut un quasi-silence épouvantable pendant que les enquêteurs sur les crimes de guerre vaquaient à leurs occupations et que les corps des victimes étaient méthodiquement emballés dans des sacs mortuaires.

Nous avons compté au moins 15 sacs mortuaires chargés les uns sur les autres dans une succession d’ambulances. Le nombre de morts est plus élevé et comprend plusieurs enfants, dont un bébé de quelques mois à peine.

La l’attaque a été si rapide et si meurtrièrelorsque nous sommes arrivés sur les lieux, de nombreuses victimes étaient encore là où elles étaient mortes.

La main d’un vieil homme serrait toujours son volant, figée dans le temps, son corps affaissé sur le siège passager.

Deux jeunes femmes étaient allongées sur le sol à l’extérieur de leur véhicule, leurs jambes à des angles grotesques et des mouches se massant autour de blessures ouvertes sur leurs visages.

Peut-être qu’ils discutaient entre eux quand les missiles ont frappé. Un groupe était tous à leur place dans la camionnette dans laquelle ils voyageaient.

Quelqu’un avait recouvert leur corps d’un fin drap blanc mais on distinguait encore le passager avant, la bouche ouverte, la tête en arrière car il avait été tué.

Les véhicules étaient remplis de valises et de trousses médicales que le groupe ne parcourait que quelques kilomètres sur la route pour aider les proches, les personnes âgées et les malades à l’intérieur. russe-territoire contrôlé.

Selon Vladimir Poutine, toute cette zone est désormais russe après qu’il ait signé un décret annexant non seulement Zaporizhzhia mais aussi Kherson et les deux régions du Donbass, Lougansk et Donetsk.

Mais dans cette clairière qui fut autrefois le site d’un marché de pièces automobiles, les Ukrainiens qui récoltaient l’ADN de leurs compatriotes piochaient une fois de plus un combat pour conserver leur territoire, mais aussi une guerre légale qu’ils suis déterminé à gagner.

“Ce sont définitivement des crimes de guerre”, nous a dit le ministre ukrainien de l’Intérieur Denys Monastyrskyi après avoir visité le site.

“Et Poutine devrait payer pour ce qu’il a fait.”

Le convoi d’aide était un convoi de routine. Jusqu’à 150 personnes s’y rencontraient quotidiennement à la première heure du matin après avoir obtenu l’autorisation des autorités russes de visiter les zones sous contrôle russe.

Ils prévoyaient d’emmener des parents âgés ou malades qui voulaient fuir ainsi que de livrer des provisions à ceux qui ne voulaient pas quitter leurs maisons. Ils n’avaient aucune raison de soupçonner qu’ils seraient la cible d’attaques.

Un témoin, qui n’a demandé qu’à être appelé Valeriy, a déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre les questions sur qui avait perpétré cette atrocité.

Image:

De nombreux Ukrainiens ont déclaré que le pic des attaques aux pertes russes sur le champ de bataille



“Je suis sous le choc de la rhétorique des journalistes d’Allemagne, de France, qui demandent qui a fait ça”, nous a-t-il dit.

“Je parle avec des soldats russes juste là (il montre la direction des zones sous contrôle russe) et même les soldats russes ne pensent pas qui a fait ça… ils savent que l’armée russe a bombardé ça.”

On repère Olga Linik sur son téléphone.

Elle est visiblement anxieuse et nous dit qu’elle essaie de retrouver ses parents. Sa mère et son père sont tous deux médecins et faisaient partie du convoi.

Image:

Un cratère laissé après l’attaque



“J’ai essayé de les persuader de rester avec moi à Dnipro mais ils ont insisté sur le fait qu’ils voulaient aller aider les gens dans les régions russes”, explique-t-elle.

“Mon père m’a appelé et je ne sais pas ce qui s’est passé mais il a dit qu’il avait essayé de sauver ma mère pendant une heure mais je ne sais pas ce qui s’est passé.”

Elle s’interrompt pour recevoir un appel. C’est son père qui sort du convoi parmi tous les véhicules cassés et l’entoure de ses bras en sanglotant.

Sa mère n’a pas survécu.

Les deux retournent sur le site de la bombe où Olga et son père se disent au revoir, bras l’un autour de l’autre, le sac mortuaire noir de leur mère à leurs pieds.

Au moment de la rédaction, selon le ukrainien police 30 personnes dans le convoi sont mortes, y compris des enfants, et 88 autres ont été blessées, dont un certain nombre grièvement blessées, dans une série d’attaques contre Zaporizhzhia tout au long de la journée.

De nombreux Ukrainiens à qui nous avons parlé ont attribué la flambée des attaques aux pertes russes sur le champ de bataille.

Mais l’attaque contre le convoi civil est également intervenue quelques heures avant que le président russe ne déclare publiquement l’annexion par son pays des quatre régions ukrainiennes.

Mais les attaques civiles dévastatrices semblent n’avoir fait que durcir la détermination des Ukrainiens et de leur chef, Volodymyr Zelenskyy ayant giflé sa candidature pour que l’Ukraine devienne membre de l’OTAN.

C’est une menace qui aurait incité son homologue russe à monter son “opération spéciale” en premier lieu. La situation sur le terrain en Ukraine devrait empirer.

Également par le caméraman Jake Britton et les producteurs Chris Cunningham et Artem Lysak à Zaporizhzhia.

