Entouré de menaces, le Japon repense des décennies de dépendance militaire

Pendant près de sept décennies, le Japon s’est appuyé sur les engagements des États-Unis, son allié le plus important, pour se protéger en cas d’attaque ennemie. Le Japon accueille le plus grand contingent de troupes américaines à l’étranger et mène régulièrement des exercices avec eux. Il a acheté plus d’avions de chasse furtifs F-35 de fabrication américaine que tout autre pays en dehors des États-Unis.

Pourtant, maintenant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie remet en question les hypothèses de sécurité de longue date et que les menaces de la Chine et de la Corée du Nord se multiplient, le Japon commence à compter davantage sur lui-même, un changement qui pourrait discrètement modifier l’équilibre des pouvoirs en Asie.

Le parti au pouvoir du pays fait pression pour augmenter considérablement le budget de la défense du Japon, développer davantage de matériel militaire au niveau national et redéfinir ce qu’il peut faire avec ces armes dans le cadre de la Constitution pacifiste en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En affirmant son propre pouvoir de dissuasion, le Japon – la troisième économie mondiale – pourrait devenir moins un protectorat militaire des États-Unis et davantage un partenaire égal. Cela pourrait aider à répondre au désir des dirigeants américains que le Japon serve de contre-pouvoir militaire plus fort à la Chine, alors que Pékin utilise ses forces armées en amélioration rapide pour menacer Taïwan et envoyer des missiles balistiques et des navires de la garde côtière dans les eaux territoriales japonaises.