Entourage Star Kevin Connolly attend bébé avec Zulay Henao

Kevin Connolly va être papa!

le Entourage star et actrice colombienne Zulay Henao ont révélé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble le Instagram. Dans un article du jour de Noël, la future maman a partagé une photo d’elle-même et de Kevin, qui berçait son ventre grandissant, alors qu’ils se tenaient à côté de leur arbre de Noël. Elle a légendé la photo, « Joyeux Noël et Feliz Navidad de notre famille à la vôtre! »

Vraies femmes au foyer d’Atlanta Les stars Kenya Moore et Porsha Williams ont félicité Zulay et Kevin pour la nouvelle, avec Porsha commentant: « Félicitations, quelle incroyable nouvelle!

Selon un Instagram Publier à partir du mardi 5 janvier, l’actrice est enceinte de 18 semaines.

La nouvelle de la grossesse de Zulay survient six mois après que Kevin a été accusé d’avoir agressé sexuellement un créateur de costumes Gracie Cox lors d’une soirée wrap pour Jardinier d’Eden en 2005. À l’époque, l’avocat et représentant de Kevin a publié une déclaration niant les allégations.