Mikel Arteta a déclaré qu’il était « pleinement concentré » sur la gestion d’Arsenal au milieu des spéculations le liant à Barcelone – mais les pourparlers admis doivent encore commencer sur un nouveau contrat pour rester aux Emirats.

Les élections présidentielles de Barcelone devraient avoir lieu le 7 mars et Joan Laporta – l’un des trois candidats – serait intéressé à remplacer le patron actuel Ronald Koeman par Arteta s’il remportait le vote.

Arteta, qui a rejoint le Barca en tant que joueur âgé de 15 ans avant de partir rejoindre les Rangers en 2002, a déclaré lors d’une conférence de presse: « Il y aura toujours des spéculations quand il y aura des élections à Barcelone, c’est une équipe énorme.

« De toute évidence, j’ai grandi là-bas en tant que joueur et il y aura toujours des liens. Mais je suis pleinement concentré sur le travail que j’ai à faire ici, que nous avons beaucoup à faire, et je l’apprécie vraiment.

« Aujourd’hui et demain, je suis le manager de l’Arsenal Football Club et j’aime vraiment ça. Et je veux faire beaucoup mieux que ce que nous avons fait. »

Arteta a été promu d’entraîneur-chef à entraîneur l’année dernière après avoir guidé Arsenal vers un succès record de la 14e FA Cup en août, battant Chelsea 2-1 en finale à Wembley.

Mikel Arteta s’est remis d’un début de campagne difficile à Arsenal. Photo de Plumb Images / Leicester City FC via Getty Images

Il lui restera deux ans pour exécuter son accord existant et lorsqu’on lui a demandé si les négociations sur une prolongation avaient commencé, Arteta a déclaré: « Non. Nous sommes au milieu de la saison, nous avons beaucoup à jouer et pour le moment. ce n’est pas une priorité. Je pense que ça va. J’ai encore un contrat ici. Je suis heureux ici et je ne pense pas que ce soit quelque chose d’urgent. «

Arteta, 38 ans, a parfois été sous pression cette saison avec Arsenal à la 10e place du tableau de Premier League mais l’Espagnol a toujours conservé le soutien de la hiérarchie du club.

Il a également révélé que le club avait commencé ses plans pour son activité de transfert d’été, mais a admis que l’étendue de ses activités sera dictée par le déroulement de la saison, avec un match de huitièmes de finale de la Ligue Europa contre l’Olympiakos à venir plus tard ce mois-ci et un huitième. -point de jeu aux quatre premiers pour récupérer.

« Nous verrons, nous planifions ce qui va se passer cet été », a ajouté Arteta, qui a priorisé les sorties en janvier avec Mesut Ozil, Sokratis Papastathopoulos, Sead Kolasinac et Shkodran Mustafi parmi ceux qui quitteront le club.

« Cela dépendra de l’endroit où nous finissons, de la manière dont nous finissons. Je pense que ce que nous avons dû faire en décembre est sans précédent pour un club de cette envergure. Faire le nombre de transactions que nous devons effectuer vous indique également où nous en sommes. .

«Je pense que c’était vraiment nécessaire et que vous voulez vous améliorer, vous voulez le faire. C’est là que vous avez des choses à la maison et vous croyez que vous pouvez l’améliorer.

« Acquérir des joueurs en externe pour passer au niveau supérieur. Tout est prévu et voyons ce que le marché peut apporter et ce que les derniers mois peuvent apporter au club. »