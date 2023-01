Entertainment News Wrap: Shalin Bhanot interroge le personnage de Tina Datta dans Bigg Boss 16; Tushar Kalia épouse Triveni Barman [Watch Video]

Enveloppe de nouvelles de divertissement : Les nouvelles les plus tendances d’aujourd’hui dans le domaine du divertissement sont les spéculations sur le mariage de la fille de Suniel Shetty, Athiya Shetty, avec KL Rahul, et la maison du joueur de cricket est ornée de belles lumières, selon des images qui ont fait surface sur Internet. Athiya et KL Rahul devraient se marier dans la semaine à venir. La prochaine grande nouvelle tendance est que Tushar Kalia a épousé Triveni Barman. Le couple s’est fiancé l’année dernière et s’est marié, et les premières photos de leur cérémonie de mariage sont sorties. Regardez des vidéos de divertissement.