Entertainment News Wrap: Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi volent la vedette dans la bande-annonce de Farzi; Lisa Marie Presley est décédée à 54 ans [Watch Video]

Les principales actualités de divertissement d’aujourd’hui : La bande-annonce tant attendue de la série Web de Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi est maintenant disponible. La série, réalisée par Raj et DK, sera disponible sur la plateforme OTT Amazon Prime Video le 10 février 2023. La meilleure partie de la série est la chimie amusante de Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi. Lisa Marie Presley, l’unique enfant d’Elvis et Priscilla Presley, est décédée à l’âge de 54 ans après avoir été hospitalisée de façon inattendue jeudi, selon les dernières nouvelles tendances en matière de divertissement. Regardez la vidéo complète et abonnez-vous à notre chaîne Bollywoodlife pour plus d’actualités sur le divertissement. Regardez des vidéos de divertissement.