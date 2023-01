Entertainment News Wrap: RRR, The Kashmir Files, Kantara, Gangubai Kathiawadi se rendent aux Oscars 2023; La nouvelle bande-annonce d’Ant-Man et de la guêpe Quantumania est sortie [Watch Video]

Enveloppe de nouvelles de divertissement : Les Oscars, ou Academy Awards, sont des récompenses annuelles décernées pour récompenser les réalisations exceptionnelles de l’industrie cinématographique. La cérémonie a lieu chaque année depuis 1929 et est considérée comme l’une des récompenses les plus prestigieuses de l’industrie du divertissement. Les nominés et les gagnants sont choisis par l’Académie des arts et des sciences du cinéma. La cérémonie des Oscars 2023 aura lieu le 24 janvier 2023. Cette année, cinq films sont les plus courts d’Inde : RRR, The Kashmir Files, Kantara, Gangubai Kathiawadi, et plus encore. La prochaine histoire dont nous parlons est Pathaan. Le buzz d’aujourd’hui concernait la bande-annonce du film tant attendu de SRK, Pathaan. La bande-annonce du film est sortie, et depuis lors, Internet s’est écrasé à cause du charme du film. Jetons un coup d’œil aux autres actualités de divertissement les plus populaires de la journée. Regarde des vidéos.