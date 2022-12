Entertainment News Today: Rhea Chakraborty retrouve l’amour deux ans après la disparition de Sushant Singh Rajput; La liste des invités au mariage de Sidharth Malhotra-Kiara Advani et plus encore

Ce fut une journée assez chargée pour le monde du divertissement avec plusieurs annonces et révélations choquantes. De Rhea Chakraborty retrouvant l’amour deux ans après la disparition de Sushant Singh Rajput à Sidharth Malhotra et Kiara Advani prévoyant de se marier à Chandigarh en présence de leurs amis de Bollywood, voici les principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Liste des invités du mariage Sidharth Malhotra-Kiara Advani

Selon les rapports, les tourtereaux Sidharth Malhotra et Kiara Advani envisagent de se marier à Chandigarh en pensant à leurs familles. On dit également que leur mariage sera suivi par leurs amis proches de Bollywood tels que Karan Johar, Katrina Kaif, Varun Dhawan et plus encore. Découvrez l’histoire complète ici.

Prakash Raj troll brutalement Akshay Kumar

L’acteur de Singham, Prakash Raj, a brutalement trollé Akshay Kumar pour son look Chhatrapati Shivaji Maharaj et aussi pour la gaffe où un lustre ayant des ampoules installées sur son bord est vu. Découvrez l’histoire complète ici.

Aamir Khan et les meilleures superstars du sud ont rejeté Bajrangi Bhaijaan

Alors que les créateurs de Bajrangi Bhaijaan se préparent pour la suite Bajrangi Bhaijaan 2, Salman Khan et le scénariste vétéran KV Vijayendra Prasad, père du réalisateur légendaire SS Rajamouli, ont confirmé qu’Aamir Khan et d’autres grandes superstars du sud avaient rejeté le film avant qu’il n’aille à Salman. Khan. Découvrez l’histoire complète ici.

Rohit Shetty confirme Deepika Padukone dans Singham 3

Après avoir récemment annoncé le troisième épisode de Singham avec Ajay Devgn, le réalisateur Rohit Shetty a maintenant confirmé que Deepika Padukone serait la principale dame et la femme flic de Singham 3. Découvrez l’histoire complète ici.

Rhea Chakraborty sort avec Bunty Sajdeh

Deux ans après la disparition de Sushant Singh Rajput, Rhea Chakraborty est finalement passée à autre chose et l’actrice serait en couple avec Bunty Sajdeh, producteur de films de Bollywood. Découvrez l’histoire complète ici.

Les conseils de Kajol à Nysa et Yug sur la culture “à la traîne”

Kajol a récemment parlé de ses enfants Nysa et Yug et des conseils qu’elle a donnés à ses enfants sur la culture croissante de la pêche à la traîne en Inde, car ils sont constamment exposés à la presse et aux médias sociaux. Découvrez l’histoire complète ici.