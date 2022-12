Entertainment News Today : l’ex-Somy Ali de Salman Khan l’accuse de violence physique ; Shah Rukh Khan exécute la Omra à La Mecque et plus encore

Ce fut une journée mouvementée pour l’industrie de Bollywood. De l’ex-petite amie de Salman Khan, Somy Ali, accusant la superstar de violences physiques et de sodomie, à Shah Rukh Khan exécutant la Omra à La Mecque après avoir terminé le tournage de Dunki en Arabie saoudite, voici les nouvelles les plus tendances du moment en matière de divertissement.

Ajay Devgn retrouve Rohit Shetty pour Singham Again

Ajay Devgn et Rohit Shetty se sont à nouveau réunis pour le troisième volet de Singham, intitulé Singham Again. Le duo acteur-réalisateur a déjà donné plusieurs succès et blockbusters avec leur collaboration fréquente. Découvrez l’histoire complète ici.

Shah Rukh Khan effectue la Omra à La Mecque

Après avoir terminé le tournage du prochain film de Rajkumar Hirani, Dunki, en Arabie saoudite, Shah Rukh Khan a été vu en train de jouer la Omra à La Mecque. Les photos et vidéos de la superstar sont devenues virales sur internet. Découvrez l’histoire complète ici.

Palak Tiwari partagera l’espace d’écran avec Sanjay Dutt

Après avoir terminé le tournage de son premier film Kisi ka Bhai Kisi ki Jaan avec Salman Khan, la fille de Shweta Tiwari, Palak Tiwari, est ravie de partager l’espace d’écran avec Sanjay Dutt dans leur prochain film The Virgin Tree. Découvrez l’histoire complète ici.

L’ex-petite amie de Salman Khan, Somy Ali, accusée de violences physiques

L’ex-petite amie de Salman Khan, Somy Ali, a accusé le Dabangg Khan de violence physique et de sodomie dans sa publication Instagram désormais supprimée. L’ancienne actrice s’est rendue sur Instagram pour claquer Salman en l’appelant un batteur de femme. Découvrez l’histoire complète ici.

The Kashmir Files: Nadav Lapid, membre du jury de l’IFFI, s’excuse

Après avoir qualifié The Kashmir Files de film de propagande et de vulgarité lors de la cérémonie de clôture de l’IFFI 2022, le cinéaste israélien Nadav Lapid s’est excusé pour ses remarques et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de blesser les sentiments de qui que ce soit avec ses opinions sur le réalisateur Vivek Agnihotri. Découvrez l’histoire complète ici.