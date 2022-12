Entertainment News Today: La date du mariage de KL Rahul-Athiya Shetty est finalisée; Jacqueline Fernandez répond au procès en diffamation de Nora Fatehi et plus

C’est un résumé du monde du divertissement pour la journée. Des détails intimes du mariage et des festivités de KL Rahul et Athiya Shetty en cours de finalisation à Jacqueline Fernandez répondant à l’affaire de diffamation de Nora Fatehi dans l’affaire d’extorsion de Rs 200 crore contre l’escroc Sukesh Chandrasekhar, voici les principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Aryan Khan annonce sa nouvelle entreprise commerciale

Le fils aîné de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, a annoncé sa nouvelle entreprise quelques jours seulement après avoir annoncé ses débuts à Bollywood en tant que scénariste. Il a également parlé de ce qui est commun entre lui et son père Shah Rukh Khan, sa mère Gauri Khan et sa sœur Suhana Khan. Découvrez l’histoire complète ici.

Raj, Sherlyn et Poonam libérés sous caution dans une affaire de vidéos porno

L’homme d’affaires Raj Kundra ainsi que les mannequins-actrices Sherlyn Chopra et Poonam Pandey ont été libérés sous caution par la Cour suprême dans l’affaire des vidéos porno. Ils ont été inculpés pour avoir prétendument diffusé des vidéos pornographiques. Découvrez l’histoire complète ici.

Kartik Aaryan fait l’éloge de Kantara

Après Hrithik Roshan, Kartik Aaryan a fait l’éloge du dernier blockbuster du réalisateur et acteur Kannada Rishab Shetty, Kantara, et a exprimé son souhait de travailler et de jouer des rôles comme celui-là. Découvrez l’histoire complète ici.

Hrithik Roshan se souvient de ses années d’école douloureuses

Hrithik Roshan a parlé de ses années d’école et a rappelé à quel point il était douloureux d’entendre des choses sur lui de la part des médecins lorsqu’il était enfant qu’il ne pouvait pas devenir acteur en raison de sa colonne vertébrale cassée. Il a également parlé de souffrir de bégaiement. Découvrez l’histoire complète ici.

Jacqueline Fernandez répond au procès en diffamation de Nora Fatehi

Nora Fatehi a déposé une plainte en diffamation contre Jacqueline Fernandez alléguant que l’actrice de Bollywood a tenté de diffamer son image et de détruire sa carrière. L’avocat de Jacqueline a répondu au procès en disant qu’il y avait eu une sorte de malentendu. Découvrez l’histoire complète ici.

Shoaib Malik dément subtilement les rumeurs de divorce avec Sania Mirza

Au milieu des rumeurs de divorce avec la star indienne du tennis Sania Mirza, le joueur de cricket pakistanais Shoaib Malik a changé sa biographie Instagram où il s’est appelé le mari d’une femme puissante. De nombreuses personnes ont estimé que Shoaib avait subtilement démenti les rumeurs de divorce. Découvrez l’histoire complète ici.

La date du mariage de KL Rahul et Athiya Shetty est-elle finalisée ?

KL Rahul et Athiya Shetty se marieraient la dernière semaine de janvier 2023. Découvrez l’histoire complète ici.