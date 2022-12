Entertainment News Today : KRK affirme que Karan Johar a tenté de se suicider ; Salman Khan conclut le tournage de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan et plus

Les célébrités de Bollywood sont assez imprévisibles et elles ajoutent souvent aux derniers événements. De KRK affirmant que Karan Johar a tenté de se suicider après que Brahmastra ait subi d’énormes pertes contre Salman Khan en terminant le tournage de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, voici les principales nouvelles de divertissement tendance aujourd’hui.

Aamir Khan ne se considère pas comme perfectionniste

Aamir Khan a brisé le mythe populaire sur lui-même en tant que Mr Perfectionist de Bollywood. Dans sa nouvelle interview, il a déclaré qu’il écoute son cœur même si son esprit lui dit que ces projets pourraient ne pas fonctionner du tout. Découvrez l’histoire complète ici.

Mira Rajput trouve les termes «épouse vedette» et «enfants vedettes» péjoratifs

L’épouse et influenceuse de Shahid Kapoor, Mira Rajput, a déclaré qu’elle n’aimait pas l’utilisation des termes «épouse vedette» et «enfants vedettes» et voulait qu’ils soient interdits, car ils lui donnent une connotation népotiste. Il a également soutenu que personne ne dit mari star. Découvrez l’histoire complète ici.

Disha Patani traite les fans avec des photos de bikini

Disha Patani est connue pour afficher ses courbes enviables dans son avatar en bikini. Elle a décidé de traiter ses fans avec des photos de bikini aléatoires et époustouflantes et a laissé ses fans bouche bée avec ses courbes captivantes. Découvrez l’histoire complète ici.

KRK affirme que Karan Johar a tenté de se suicider

Le critique de cinéma autoproclamé Kamaal R Khan alias KRK a affirmé dans son tweet que Karan Johar avait tenté de se suicider après que Brahmastra ait subi d’énormes pertes. Il a également poursuivi en disant que Mukesh Ambani lui avait prêté Rs 300 crore et maintenant le cinéaste a fait faillite. Découvrez l’histoire complète ici.

Kartik Aaryan parle franchement de ses films abandonnés

Kartik Aaryan bénéficie actuellement de toutes les critiques élogieuses pour son film récemment sorti Freddy. Il est l’une des stars les plus jeunes et les plus populaires de Bollywood et il a été franc sur ses films abandonnés. Découvrez l’histoire complète ici.

Salman termine le tournage de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan

Fidèle à sa tradition, le prochain film de la superstar de Bollywood Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, devrait sortir le jour de l’Aïd l’année prochaine. L’acteur a terminé le tournage du film samedi et a informé ses fans de l’état du film sur les réseaux sociaux.