Entertainment News Live Updates 30 septembre: Vikram Vedha, sortie de Ponniyin Selvan, critiques, Box Office, Bigg Boss 16 candidats confirmés et plus

L’actualité du divertissement en direct : Aujourd’hui est le grand jour où deux des films les plus attendus Vikram Veda mettant en vedette Hrithik Roshan et Saïf Ali Khan et Ponniyein Selvan Iun multi-star Chiyaan Vikram, Aishwarya Sharma, Karti, Trisha et d’autres sort dans les salles de cinéma. C’est l’un des plus grands affrontements au box-office dernièrement.

Outre les sorties majeures, nous avons également des couples de célébrités tels que Deepika Padukone–Ranveer Singh, Alia Bhat–Ranbir Kapoor faire les gros titres. Depuis Grand Patron 16 est en première demain, nous avons également des mises à jour à peu près identiques. Richa Chadha-Ali FazalLes fonctions pré-mariage de commencent aujourd’hui ! En dehors de cela, restez à l’écoute pour les dernières mises à jour de South Movies, Bollywood, TV et plus encore !