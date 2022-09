Entertainment News Live Updates 29 septembre : Karan Johar et Ayan Mukerji ont-ils eu des différences créatives sur Brahmastra ? Connaître la vérité

L’actualité du divertissement en direct: Nous mangeons, dormons et respirons le divertissement. Bollywood, les industries du cinéma et de la télévision du sud de l’Inde sont en plein essor et comment. Eh bien, toutes les mises à jour provenant de ces industries sont également divertissantes. Ces jours-ci, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt film Brahmastra fait le maximum de buzz car il s’est avéré être un succès. L’entreprise de réalisateur de Mani Ratnam Ponniyein Selvan I mettant en vedette Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan et Tricha prend également de la place dans le circuit de l’actualité.

Et quand ce ne sont pas des films, les starkids génèrent un grand buzz pour eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Priyanka ChopraLa petite Malti Marie Chopra Jonas fait souvent la une des journaux alors que ses jolies photos deviennent virales. À la TV, Salman Khanle spectacle Grand Patron 16 garde tout le monde excité. Donc, avec tant de choses qui se passent dans le monde du divertissement, il n’y a aucune chance que nous vous laissions manquer quoi que ce soit. Voici donc le blog BollywoodLife Entertainment News Live pour tout ce qui concerne le divertissement.