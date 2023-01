Entertainment news : la lettre d’anniversaire de Kate Bosworth

Kate Bosworth a partagé une lettre qu’elle a écrite à sa jeune personne pour son 40e anniversaire dans laquelle elle plaide pour le changement.

“Le changement vous a effrayé. Vous souhaitiez pouvoir voir l’expérience du changement à travers le prisme de l’aventure, mais cela a été difficile pour vous”, a-t-elle écrit. “L’ordre, la structure, la planification et la cohérence semblaient plus sûrs. C’est toujours le cas, mais vous comprenez maintenant que le changement est une loi fondamentale de l’univers.”

Bosworth a poursuivi: “Les saisons changent, les étoiles explosent, la terre se déplace. Le changement est la façon dont vous avez été créé et le changement est la façon dont vous continuerez à grandir.”

L’actrice s’est également dit que la peur qu’elle a n’est souvent pas fondée sur la vérité, en écrivant : “Vous êtes intéressé à examiner l’idée de la peur. Le plus souvent, la peur est un récit – une histoire que vous vous racontez – et ces pensées rarement contient beaucoup de vérité.”

Et finalement, a-t-elle écrit, après avoir affronté vos peurs, la “lumière illumine l’obscurité”.

“J’ai découvert que plus vous éclairez de lumière sur la peur – la retournez, l’observez. Le fait de s’asseoir avec elle et finalement, la connaissance de celle-ci. Vous avez découvert, comme de nombreux aspects de la vie, que la lumière illumine l’obscurité, ” elle a écrit.

Elle ne semblait pas non plus se soucier de l’anniversaire marquant, en disant: “Certaines personnes disent que 40 est le nouveau 20, mais vous espérez vraiment que non. Vous espérez que 40 ressemble à 40. Il a fallu des décennies pour gagner cette position.”

Le petit ami de Bosworth, Justin Long, a commenté le message en écrivant : “C’était encore plus beau et inspirant que je ne le pensais. J’ai hâte de lire votre livre… et d’entrer dans la pièce voisine et de vous dire à quel point j’aime vous et combien je suis reconnaissant de vous connaître.”

Long a ajouté : “À mon jeune moi, je dirais : ‘continue de rêver d’elle parce qu’un jour tu auras la chance de l’aimer.'”