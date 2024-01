Entertainment Earth® annonce la nomination de Billy Lagor au poste de PDG

LOS ANGELES, le 30 janvier 2024–(FIL D’AFFAIRES)–Entertainment Earth, l’un des principaux détaillants et grossistes en ligne de jouets et d’objets de collection de la culture pop, a nommé Billy Lagor au poste de PDG.

M. Lagor succède à Aaron Labowitz, qui a cofondé Entertainment Earth en 1996 aux côtés de son frère Jason, ancien président d’Entertainment Earth. Aaron et Jason Labowitz resteront membres du conseil d’administration aux côtés de l’ancien directeur de la technologie Aaron Lipman et des partenaires d’investissement Equity Group Investments (EGI) et IVEST Consumer Partners (IVEST).

En tant que PDG, M. Lagor mettra à profit sa profonde expertise industrielle en matière de stratégie de commerce électronique aux États-Unis et à l’échelle mondiale, de gestion de marque, d’expériences de consommation et de transformation numérique pour renforcer la visibilité d’Entertainment Earth dans le domaine des objets de collection et diriger sa prochaine phase de croissance. M. Lagor rejoint Entertainment Earth après avoir travaillé chez Constellation Brands où il était récemment vice-président principal des vins et spiritueux, se concentrant sur la stratégie de marque et l’expérience du consommateur. Avant de rejoindre Constellation, il a passé plus de 15 ans à des postes de direction chez Hasbro pour développer sa stratégie et ses capacités de commerce électronique, diriger la croissance régionale en Asie-Pacifique, piloter la transformation numérique et diriger plusieurs de ses plus grandes marques. Ces expériences, combinées à ses solides compétences en leadership et à sa passion pour l’industrie, positionnent Entertainment Earth en bonne position alors qu’elle cherche à renforcer son influence industrielle dans l’espace de la culture pop.

« Depuis la création d’Entertainment Earth, la société et ses dirigeants se sont concentrés sur le développement de son approche axée d’abord sur le client et le partenaire », a déclaré M. Lagor. “Sous la direction de Jason et Aaron, Entertainment Earth a bâti un réseau de clients fidèles et une base de partenaires impressionnante pour répondre au marché croissant des fans. Je suis ravi de rejoindre l’équipe alors que nous cherchons à renforcer ces relations et à exécuter des initiatives qui soutiendront la rentabilité de notre entreprise. croissance.”

« Billy est un vétéran de l’industrie avec une solide expérience en matière de résultats supérieurs. Son expérience, sa mentalité numérique et axée sur le client, ainsi que son sens stratégique amélioreront sans aucun doute la capacité d’Entertainment Earth à croître et à évoluer », a commenté George Jones, président de Entertainment Earth et co-fondateur/associé directeur d’IVEST. « Nous sommes ravis d’accueillir Billy et savons qu’il s’appuiera sur les bases solides mises en place par l’équipe, EGI et IVEST. Nous sommes impatients de nous lancer dans un nouveau chapitre de croissance et d’opportunités pour l’entreprise avec Billy à la tête de l’entreprise. la barre et toutes les ressources du conseil d’administration et du groupe de propriété.

“Construire Entertainment Earth à partir d’une idée que Jason et moi avons eue pour en faire une plateforme leader d’objets de collection a été un travail d’amour depuis que nous l’avons fondée il y a plus de deux décennies. Nous sommes fiers de l’entreprise que nous avons bâtie et des relations que nous avons cultivées. Sous Grâce au leadership de Billy, ainsi qu’aux conseils de nos partenaires EGI et IVEST, l’avenir est prometteur et les possibilités infinies », a déclaré le cofondateur et PDG sortant Aaron Labowitz.

À propos de Entertainment Earth

Basée à Simi Valley, en Californie, Entertainment Earth est un pionnier dans l’industrie des objets de collection et des jouets. La société offre une expertise inégalée et une sélection sans cesse croissante de dizaines de milliers de produits sous licence, allant des jouets et articles cadeaux populaires aux pièces haut de gamme en édition limitée et aux objets de collection difficiles à trouver. Grâce à sa division de vente en gros, EE Distribution, la société permet aux petits détaillants et distributeurs du monde entier d’acheter en gros et de développer leurs activités. Entertainment Earth conçoit et développe également ses propres jouets et objets de collection sous des licences renommées. Elle expose au San Diego Comic-Con, le rassemblement le plus prestigieux au monde de passionnés de culture pop, depuis plus de 20 ans. Pour plus d’informations, visitez www.entertainmentearth.com.

À propos des placements du groupe Equity

Equity Group Investments (EGI), fondée par Sam Zell il y a plus de 50 ans, a une longue expérience dans la création d’entreprises publiques et privées, notamment dans la création et la croissance d’entreprises multimilliardaires. Le capital flexible et le mandat d’investissement ouvert d’EGI permettent à l’entreprise de réaliser des transactions opportunistes dans tous les secteurs et zones géographiques, tout au long de la structure du capital, à tout moment du cycle économique. Le portefeuille actuel d’EGI comprend des investissements dans les transports et la logistique, l’énergie, la vente au détail, les déchets et les infrastructures, la fabrication, les soins de santé, l’agro-industrie et l’immobilier. Pour plus d’informations, visitez www.egizell.com.

À propos des partenaires consommateurs IVEST

IVEST Consumer Partners a été fondée en 2013 en tant que société de capital-investissement axée sur les opérations, avec des investissements concentrés dans le secteur de la consommation. IVEST est une équipe d’opérateurs de classe mondiale avec un historique exceptionnel dans la croissance d’entreprises de consommation. Leurs connaissances et leur expérience couvrent un large éventail de catégories de consommateurs, qu’ils exploitent pour ajouter une valeur stratégique aux sociétés de leur portefeuille en aidant la direction à atteindre ses objectifs. Pour plus d’informations, visitez www.ivestconsumer.com.

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240129532399/en/

Contacts

Terre de divertissement :

Elizabeth Ing, directrice de marque principale, Entertainment Earth

[email protected]

Investissements du groupe Equity :

[email protected]