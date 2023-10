Enterrer divers moments de l’histoire du club | Actualités, Sports, Emplois

WINTERSVILLE — Se souvenir de celles qui nous ont précédés, honorer celles qui viendront après et rendre hommage à celles qui sont ici aujourd’hui est d’une grande importance pour les membres du GFWC Wintersville Woman’s Club.

Depuis sa fédération en 1934, le club s’est concentré sur un élément clé : servir d’organisation à but non lucratif qui améliore la vie des autres grâce à ses services bénévoles.

Les contributions de ses membres sont nombreuses. De son projet phare axé sur la violence domestique, la sensibilisation et la prévention, au New Life K-9s, une organisation qui dresse des chiens d’assistance pour les anciens combattants, le club tente continuellement d’aider tous ceux qui en ont besoin.

La présidente Iris Craig, accompagnée des 45 membres du club, a décidé de sauvegarder ces moments et de les transmettre à ses futurs membres.

Elle et l’ancienne présidente et présidente des adhésions Mary Beth Allan ont rejoint la trésorière Karen Hill et la présidente des bourses Claudia Dorich au stade Robert Kettlewell Memorial jeudi matin.

Là, les quatre représentants du club ont fait leur part pour – selon les mots intemporels de Jim Croce – « gagner du temps dans une bouteille ».

Une capsule temporelle a été enterrée sur le campus de l’Indian Creek High School, à côté de l’entrée du stade, et restera découverte jusqu’à ce que le club la retire lors de la célébration de son centenaire en 2034.

« Notre 100e anniversaire aura lieu en 2034 et nous prévoyons de déterrer la capsule temporelle à ce moment-là », a déclaré Craig.

Elle a expliqué que la chambre de la capsule temporelle contient des souvenirs des réalisations du groupe.

« Vous trouverez ci-joint des articles de journaux antérieurs et des souvenirs de projets réalisés par notre club au cours des 30 dernières années », a-t-elle ajouté.

Les dames se sont assurées d’inclure la première invitation à son événement Holiday Splendor. Cet événement a eu lieu il y a 23 ans, selon Craig.

Il s’agit de la plus grande collecte de fonds du groupe et elle a lieu chaque mois de décembre. Le club fêtera ses 23 ans le 3 décembre.

L’exposition comprend un déjeuner, un spectacle de style, des vendeurs, des prix de présence, une vente aux enchères chinoise et 50-50 dessins.

Elle a ajouté qu’il y avait beaucoup de choses à préparer pour cette affaire, en plus des projets de bénévolat en cours.

La capsule temporelle comprend le livre du programme du club de 1938. Il y a une liste des anciens présidents, des comptes rendus des dons faits à la Mission urbaine et un compte rendu du membre du club qui est devenu président d’État du GFWC.

Allan a déclaré que sa mère était membre fondateur du club.

« Je suis très heureux de pouvoir laisser notre héritage ici à ceux qui le retrouveront après 100 ans », a déclaré Allan. « Je tiens également à remercier l’école d’avoir coopéré avec nous pour réaliser ce projet ici aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

« Je pense que c’est un projet formidable pour promouvoir le club des femmes et que le fait de pouvoir continuer à le faire après 100 ans en dit long », a ajouté Hill.

Les projets comprenaient la distribution de bourses d’études, la collecte de dons de nourriture et de chaussettes pour la Friendship Room à Steubenville, l’organisation d’un événement « malle ou friandise » à l’école de Bright Promise, la fourniture de sacs-cadeaux pour A Caring Place, la distribution de produits d’hygiène au refuge ALIVE, la collecte de de l’argent pour l’American Cancer Society et New Life K-9s et, plus récemment, en organisant une collecte de nourriture à l’église méthodiste de Wintersville pour les garde-manger des écoles locales dans le cadre de son projet de Journée nationale du service.

D’autres contributions ont été apportées à la mission urbaine, au programme Aspire du Eastern Gateway Community College et à Wintersville Good Neighbours et ont servi à acheter des fournitures pour les écoles de la région.

Les comités du club comprennent les arts et la culture, l’engagement civique et la sensibilisation, l’éducation et les bibliothèques, l’environnement, la santé et le bien-être.

Le Wintersville Woman’s Club se réunit le troisième jeudi du mois.

Les nouveaux membres sont toujours les bienvenus, a déclaré Craig. Les réunions ont lieu à midi le troisième jeudi du mois au St. Florian Event Center à Wintersville.

« Je suis très fier d’être membre du club des femmes », a conclu Craig. « Et j’ai hâte que nous devenions plus grands et meilleurs que jamais. »







