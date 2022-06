Enterrements de nourrissons au Mexique : les coutumes aztèques ont perduré après la conquête

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’Institut national d’anthropologie et d’histoire a déclaré lundi que des sépultures d’enfants allant d’un nouveau-né à une fille âgée de 6 à 8 ans avaient été retrouvées dans un quartier ouvrier juste au nord du centre historique de Mexico.

MEXICO CITY – Quatre enfants au Mexique ont été enterrés dans les années qui ont suivi la conquête espagnole avec des rituels et des offrandes funéraires qui suggèrent que les coutumes préhispaniques ont survécu pendant un certain temps après la chute de l’empire aztèque.

Les archéologues estiment que les enfants ont été enterrés dans une couche de terre datant de 1521 à 1620. Même si les Espagnols ont rapidement interdit la plupart des cérémonies et pratiques religieuses préhispaniques, les chercheurs ont trouvé des preuves que les enfants étaient enterrés avec des objets funéraires de style aztèque.

Le plus jeune, le nouveau-né, a été enterré dans un pot, entouré d’autres pots. On pensait que la forme bulbeuse du pot imitait la forme d’un utérus, et il n’était pas clair si l’enfant était mort avant ou après la naissance.