Enterrement de vie de jeune fille à Capri, cérémonie de mariage à Tirupati : un aperçu du mariage de rêve de Janhvi Kapoor ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice et star de Bollywood Janhvi Kapoor a récemment parlé de son mariage de rêve et cela semble magique comme jamais. L’actrice, dans une interview avec un magazine, a révélé qu’elle voulait un mariage simple mais selon sa description, le mariage semble tout sauf simple ! Pour commencer, l’actrice enjouée a révélé qu’elle organiserait son enterrement de vie de jeune fille à Capri, dans le sud de l’Italie, sur un yacht.

Interrogée sur son mariage, elle a déclaré au Peacock Magazine que cela se produirait à Tirupati. De plus, ses cérémonies de mehendi et de sangeet auront lieu dans sa maison à Mylapore.

Janvi, en restant discret, a déclaré qu’elle ne craignait pas de sauter la réception pour mettre fin aux cérémonies plus tôt. Elle m’a dit : « Est-ce qu’une réception est nécessaire ? Non na ? Merde la réception ».

Lorsque Janhvi envisage son décor de mariage, elle le voit décoré de « mogras et de bougies ». A part ça, elle va rester basique car selon elle, elle n’est pas très douée en déco. En plus de la base, son mariage sera également un événement rapide comme elle l’a dit, « Deux jours, je vais le niptao ».

Eh bien, vint ensuite la question à un million de dollars demandant qui serait son mari. Janhvi a ri à la question et a exprimé qu’elle voulait trouver une personne saine d’esprit pour se marier car elle n’en a pas encore rencontré une. « Je vais épouser un être humain sain d’esprit, car je n’en ai pas encore rencontré un », a-t-elle conclu.

Janhvi Kapoor est la fille de la défunte actrice légendaire Sridevi et du producteur de Bollywood Boney Kapoor. Elle a une sœur cadette, Khushi Kapoor.

Sur le plan du travail, Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur ‘Roohi’. Le film mettait également en vedette Rajkummar Rao et Varun Sharma dans des rôles clés. Le film a reçu un accueil chaleureux de la part des uns et des autres. De plus, son numéro de danse énergique ‘Nadiyon Paar’ est devenu un succès instantané auprès des masses. On la verra ensuite dans ‘Good Luck Jerry’, ‘Takht’ et ‘Bombay Girl’.