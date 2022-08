Enterrées en nombre, d’autres victimes de Bucha sont inhumées

BUCHA, UKRAINE – Avec des tombes marquées uniquement de chiffres et non de noms, des services funéraires ont eu lieu jeudi pour 11 autres corps non identifiés retrouvés à Bucha, la ville à l’extérieur de la capitale ukrainienne de Kyiv qui a vu des centaines de personnes massacrées sous l’occupation russe au début de la guerre.

Sous un ciel gris et sombre, les deux femmes et huit hommes ont été enterrés après leur découverte dans une fosse commune près de l’église d’André l’Apôtre de la ville, à la suite du retrait russe fin mars. La 11e victime avait été abattue et retrouvée dans le village de Chervone, à 17 kilomètres (10 miles) plus loin de la capitale ukrainienne. Un autre homme qui a été abattu mais qui a été identifié a également été enterré jeudi au même cimetière.