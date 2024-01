Enterrée dans les coûts de Wegovy, la Caroline du Nord cessera de payer pour les médicaments contre l’obésité

“Cela ajoute certainement l’insulte à l’injure”, a déclaré Ardis Watkins, directeur exécutif de l’Association des employés de l’État de Caroline du Nord, un groupe qui fait pression au nom des membres des régimes de santé de l’État. “Notre climat économique, qui a été rendu si attrayant pour les entreprises qui s’implantent ici, est utilisé pour fabriquer un médicament extrêmement majoré.”

Mme Schneider a déclaré que Novo Nordisk emploie plus de 2 500 Caroliniens du Nord et a investi plus de 5 milliards de dollars en dépenses d’investissement dans l’État.

Le personnel du plan de santé de l’État surveille de près la croissance des dépenses de Wegovy. Il y a environ un an, il est devenu le médicament le plus coûteux pour le régime de santé, dépassant la principale dépense du régime, l’anti-inflammatoire à succès Humira.

« Tout d’un coup, Wegovy s’est déchaîné », a déclaré Sonya Dunn, une responsable du régime de santé qui examine régulièrement les rapports montrant que les dépenses en médicaments d’ordonnance du régime atteignent de nouveaux sommets.

Le plan de santé de l’État de Caroline du Nord s’est montré plus laxiste que les autres employeurs et programmes d’assurance dans la manière dont il couvrait les médicaments contre l’obésité. Jusqu’à récemment, les patients pouvaient bénéficier d’une couverture sans fournir de documents attestant qu’ils avaient l’indice de masse corporelle ou certaines conditions médicales approuvées par la Food and Drug Administration pour être éligibles aux médicaments.