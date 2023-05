Entente tripartite, infusion d’argent pour la bande d’Adams Lake pour économiser du bois et créer des emplois dans le Shuswap

Grâce à la collaboration, à l’innovation et au soutien, la bande d’Adams Lake va de l’avant avec une entreprise commerciale visant à préserver les forêts tout en offrant une fabrication à valeur ajoutée et des emplois à long terme.

« Nous espérons commencer petit, garder les choses simples et ensuite construire à partir de là », a déclaré Dave Nordquist, directeur des titres et des droits et des ressources naturelles du groupe.

Nordquist a expliqué que tout avait commencé avec une petite entreprise d’Enderby qui créait des cales de porte et de fenêtre, qui avait du mal à trouver du cèdre. Nordquist connaissait Greg Smith avec Gilbert Smith Forest Products (GSFP) qui avait également un contact chez Woodtone Specialties (WSI), qui connaissait une pénurie de main-d’œuvre dans une partie de leurs opérations.

Cela a finalement mené à un protocole d’entente (PE) entre la bande d’Adams Lake, Gilbert Smith Forest Products, un fabricant de bois d’œuvre principal et Woodtone Specialties, un remanufactureur secondaire.

« Cette relation favorisera la sécurité de la fibre, la fabrication à valeur ajoutée et l’emploi local à long terme », a déclaré un communiqué de presse sur l’accord tripartite. « L’intention est de créer une relation directe entre les tenures forestières autochtones, un fabricant principal et un important fabricant de produits du bois à valeur ajoutée qui opèrent tous à 200 km l’un de l’autre.

D’autres bonnes nouvelles sont venues du programme de diversification de l’économie rurale et d’infrastructure du gouvernement provincial, un nouveau programme lancé par le ministère de l’Emploi, du Développement économique et de l’Innovation (JEDI).

La bande d’Adams Lake a été retenue dans sa demande, recevant la subvention maximale de 1 million de dollars dans la catégorie des projets qui appuient la diversification économique. L’admissibilité visait les collectivités rurales de moins de 25 000 habitants et les collectivités et organisations autochtones.

Nordquist a expliqué que les fonds seront utilisés pour mettre en place une infrastructure afin que la bande puisse disposer d’une installation pour effectuer le travail requis. Cela comprendrait les nécessités telles que le gravier, l’électricité, l’eau et les égouts pour démarrer l’entreprise, ainsi que les bâtiments et les machines. L’installation serait située dans la réserve d’Adams Lake à Chase.

Comme les travaux d’Adams Lake seront répartis entre GSFP et Woodtone, les employés trieront les extrémités de finition de GSFP, qui entreront dans des catégories spécifiques telles que 2 par 6 et 2 par 8. L’autre partie serait de créer quelque chose de créatif à partir de produits provenant de Woodtone.

Selon son site Web, la famille Smith de GSFP travaille dans le secteur des produits de cèdre spécialisés à Barriere, en Colombie-Britannique, depuis 1955 et est le plus grand employeur de la ville.

Woodtone est répertorié comme ayant des emplacements à Chilliwack, Armstrong et Everett, Wa., avec des distributeurs dans tout le nord-ouest du Pacifique. Ses produits comprennent une variété de revêtements intérieurs et extérieurs, de lambris et plus encore.

« Peut-être prendre quelques-unes des pièces à valeur ajoutée de Woodtone. Nous pourrions les transformer en produits à vendre localement, comme des belvédères », a déclaré Nordquist.

« Nous ne sommes pas en concurrence avec Woodtone, nous sommes simplement devenus une partie de leur chaîne d’approvisionnement », a-t-il expliqué. « Nous avons simplifié les choses, nous n’investissons pas des millions et n’essayons pas de déplacer quelqu’un. »

Hal Hanlon de Woodtone a fait remarquer au sujet du protocole d’entente : « Cet accord est extrêmement excitant pour Woodtone d’un point de vue commercial stratégique et, encore plus excitant, est l’occasion pour notre entreprise de devenir un partenaire important dans le processus de réconciliation des Premières Nations. »

Nordquist a déclaré qu’il pourrait voir la nouvelle entreprise employer 20 à 30 personnes, avec l’espoir d’employer certaines des personnes qui ne conduisent pas, afin qu’elles puissent se rendre au travail à pied. Il a dit que parce que ce ne sera pas une grande entreprise avec une usine à gérer, le plan est d’être plus flexible avec les quarts de travail, afin que les parents célibataires sans garderie, par exemple, puissent travailler un quart de travail plus court de 8 h à 15 h. Ou peut-être un quart de samedi.

« Le travail est assez simple aussi », a-t-il dit, « pas beaucoup de stress. »

Il a souligné que le projet cadre bien avec l’objectif de pérennisation des ressources.

« Cela correspond à faire plus avec le bois, car le bois sur la base terrestre ne devient pas plus abondant. »

