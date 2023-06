Entente conclue pour partager les revenus du Traité du fleuve Columbia avec les Premières Nations

Trois nations autochtones ont signé des accords provisoires qui partageront les revenus générés par le Traité du fleuve Columbia.

Les nations Ktunaxa, Secwépemc et Syilx Okanagan recevront chacune 5 % des revenus générés par la vente de la part du Canada des avantages énergétiques en aval aux termes du traité, familièrement connu sous le nom de « droit canadien ».

La nouvelle entente, annoncée par la province jeudi, comprend le partage des revenus sur quatre ans.

« Cet accord provisoire est important pour nous », a déclaré Kathryn Teneese, présidente du Conseil de la nation Ktunaxa.

« C’est une reconnaissance des impacts sur les droits et le titre des Ktunaxa, et c’est une étape sur la voie de la réconciliation. Le Conseil de la Nation Ktunaxa, au nom de nos quatre Premières Nations membres, poursuivra son travail de collaboration plus large sur le renouvellement du Traité du fleuve Columbia avec les autres partenaires de cet accord. Les perspectives des Ktunaxa sont essentielles à ce processus de traité, et nous apprécions d’être à la table avec les autres nations autochtones, ainsi qu’avec la Colombie-Britannique et le Canada.

LIS: Les dernières discussions sur la modernisation du Traité du fleuve Columbia se terminent

L’accord provisoire de partage des revenus est une étape historique pour les relations de gouvernement à gouvernement, a déclaré le chef ki law na Clarence Louie, président tribal de l’Okanagan Nation Alliance.

«Pendant trop longtemps, nous avons été exclus des décisions qui ont un impact direct sur la nation Syilx. Ces décisions antérieures n’avaient aucune forme de consentement et ne nous laissaient souvent que des effets dévastateurs. Avec cette annonce, le gouvernement provincial a fait preuve d’un niveau d’intégrité pour enfin faire la bonne chose.

Les accords, en partenariat avec les Ktunaxa et les Secwépemc, représentent le début d’un long voyage pour réparer les torts historiques des injustices passées avec la Couronne sur la prise de décision, le partage des revenus, les écosystèmes et les valeurs culturelles autochtones, a ajouté Louie.

Kukpi7 Rosanne Casimir, chef tribal du Conseil tribal de la nation Shuswap, a déclaré que l’accord démontre un engagement partagé résultant des négociations en cours sur le traité du fleuve Columbia.

«Ces accords représentent la première fois que les trois nations autochtones de la Colombie-Britannique reçoivent des avantages des barrages du traité sur le fleuve Columbia», a déclaré Casimir. « Les barrages ont dévasté nos terres et nos ressources et continuent d’avoir un impact sur nos titres et nos droits. Nous partageons un engagement envers la réconciliation tout en respectant les fondements de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

« Nous attendons avec impatience notre engagement continu, notre prise de décision partagée et notre coopération alors que nous avançons ensemble d’une manière dont nous pouvons tous être fiers. »

Le droit canadien est la moitié de la part du Canada des avantages de l’électricité en aval, qui appartiennent à la province de la Colombie-Britannique et valent environ 120 millions de dollars par année, selon les prix du marché de l’électricité.

Le Traité du fleuve Columbia lui-même a été ratifié en 1964 entre le Canada et les États-Unis en tant qu’accord de partage de l’eau pour assurer la gestion de la lutte contre les inondations et la production d’électricité dans le bassin du Columbia.

Cependant, il a été critiqué pour un manque total de consultation avec les nations autochtones du bassin du Columbia, car les nations Ktunaxa, Secwepemc et Syilx Okanagan et leurs membres ont été gravement touchés par la construction de barrages et de réservoirs issus de traités, les changements dans le débit des rivières, l’écosystème et les pertes culturelles et les impacts connexes sur leurs économies.

Les négociations avec les nations Ktunaxa, Secwepemc et Syilx Okanagan pour un accord à long terme visant à traiter les impacts environnementaux, culturels et économiques causés par les opérations du Traité du fleuve Columbia se poursuivent, selon la province.

« Lorsque le Traité du fleuve Columbia a été élaboré, les gouvernements n’ont pas consulté ni coopéré avec les Premières Nations ou les résidents du bassin du Columbia, ces mêmes personnes dont la vie, les moyens de subsistance et les cultures seraient touchés pendant des décennies », a déclaré Katrine Conroy, ministre des Finances. et ministre responsable du Traité du fleuve Columbia. « Depuis 2018, les nations autochtones ayant un territoire dans le bassin du Columbia ont travaillé en étroite collaboration avec le Canada et la Colombie-Britannique pour négocier un traité modernisé avec les États-Unis ; aujourd’hui, ils partagent enfin les avantages du traité.

Le Canada et les États-Unis ont engagé des pourparlers pour moderniser les termes du Traité du fleuve Columbia depuis 2018. Les Nations Ktunaxa, Secwépemc et Syilx Okanagan ont été incluses dans la délégation canadienne en tant qu’observateurs et dirigent les efforts pour restaurer la fonction de l’écosystème et réintroduire le saumon dans la partie de la Colombie-Britannique du bassin du Columbia.

« L’annonce d’aujourd’hui reflète l’action de notre gouvernement visant à établir des relations avec les Premières Nations qui reconnaissent, respectent et appuient leur droit à l’autodétermination », a déclaré Murray Rankin, ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation.

« Ces accords garantissent que les nations bénéficient des revenus du traité du fleuve Columbia et appuient une nouvelle façon d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des Premières Nations sur un traité du fleuve Columbia modernisé.

LIS: Biden et Trudeau s’engagent à agir sur le traité du fleuve Columbia, les problèmes de qualité de l’eau

Le traité du fleuve Columbia a été spécifiquement désigné par le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président américain Joe Biden dans une déclaration conjointe à la suite d’une réunion bilatérale plus tôt cette année, alors que tous deux se sont engagés à intensifier leurs efforts vers un régime de traité modernisé.