Entendre aussi la ville lors d’un festival de films en plein air à Berlin

La projection faisait partie de la Berlinale Summer Special, une édition extérieure unique de le Festival international du film de Berlin annuel , l’un des plus importants d’Europe et du monde en termes d’audience. Contrairement aux autres grands événements cinématographiques du continent – Cannes et Venise – la Berlinale, comme on l’appelle ici, se targue de servir les habitants et est une entrée précieuse dans le calendrier culturel de Berlin.

BERLIN — Jeudi soir, l’ambiance au cinéma en plein air Hasenheide était au rendez-vous. Un public d’environ 200 personnes s’était réuni pour une projection de « La graine », un drame allemand sur un ouvrier du bâtiment qui lutte pour s’occuper de sa fille dans une partie rurale du pays. Malgré le sujet sinistre, les membres du public ont discuté et bu de la bière, et une légère odeur de fumée de cannabis flottait dans l’air.

Il se double également d’une sorte de fête de sortie pour la ville à la sortie de mois de verrouillage – un renouveau plus large dont l’euphorie était impossible à ignorer. Lors d’une scène de combat tendue dans « The Seed » jeudi, la concentration du public a été un peu altérée par la musique house pulsante provenant des bois voisins, qui sont devenus un site populaire pour les raves illicites.

La Berlinale en deux parties de cette année est également une expérience audacieuse sur la façon de structurer un festival de cinéma. En organisant ses événements axés sur l’industrie – projections de presse, prix du jury, marché du film pour les distributeurs – en ligne et séparément de ceux destinés au grand public, il a soulevé la question de savoir si une telle stratégie à deux volets pourrait permettre aux festivals de cinéma non seulement de préserver mais étendre leur impact global, même au-delà de la pandémie.

Tobias Goltz, 34 ans, qui assistait à la projection avec des amis, a déclaré que le festival d’été était une amélioration par rapport à l’édition régulière. « Ça sent plus Berlin, moins commercial. Il n’y a pas 150 équipes de caméras. Il a ajouté que, pour le meilleur ou pour le pire, le manque de visiteurs internationaux en avait fait une affaire plus locale. « On a l’impression d’être parmi les Berlinois.

Les deux réalisateurs de la Berlinale, Carlo Chatrian et Mariette Rissenbeek, ont opté pour la structure en deux parties en novembre dernier afin d’éviter l’annulation totale du festival. À ce stade, a rappelé récemment Rissenbeek par téléphone, il était devenu clair que le coronavirus à propagation rapide interdirait une Berlinale régulière. Ils ont décidé de retarder tous les événements en personne jusqu’à l’été dans l’espoir que les vaccinations et autres mesures réduiraient les infections et permettraient à l’événement de se dérouler.

Rissenbeek a déclaré qu’il y avait eu certains avantages à organiser une édition numérique pour l’industrie cinématographique en mars. Elle a déclaré que la version en ligne de l’European Film Market, généralement l’un des plus grands salons du cinéma et des émissions de télévision, avait plus de participants cette année et que les projections en ligne pour les critiques avaient permis « au festival d’être couvert par des médias qu’il n’est pas. t généralement couvert par.