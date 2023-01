Ensuite, Greggs et B&M signalent tous une augmentation des ventes pendant la période de Noël – business live

Boulanger britannique et chaîne de restauration rapide Greggs signale également une augmentation des ventes ce matin.

Les ventes à données comparables de Greggs ont augmenté de 18,2 % au dernier trimestre 2022, ce qui a fait grimper ses ventes totales pour 2022 de 23 % à 1,51 milliard de livres sterling.

La demande pour les gammes saisonnières de Greggs était élevée, comme son Festive Bake, une alternative végétalienne, Sweet Mince Pies et des boissons chaudes festives telles que le Salted Caramel Latte.

Les aliments à base de plantes “contribuent de manière plus significative” à la gamme de Greggs, indique-t-il, citant de nouvelles options chaudes telles qu’une baguette festive végétalienne.

Greggs a également averti qu’il continue de voir une inflation des coûts matériels, mais se dit confiant de faire de bons progrès en 2023.

Directeur général Roisin Currie dit des heures de négociation plus longues et son passage aux ventes numériques ont également stimulé la demande.

“Je suis fier des progrès réalisés par Greggs en 2022 dans des conditions difficiles. Nos équipes ont fait un travail magnifique pour servir les clients et gérer la demande croissante de produits Greggs alors que nous élargissons notre parc de magasins et offrons une plus grande disponibilité via les canaux numériques et des heures de négociation plus longues, tout en continuant à étendre notre menu pour offrir plus de choix.

«Nous entrons en 2023 dans une position financière solide qui nous permettra d’investir dans les magasins et la capacité de la chaîne d’approvisionnement pour amener Greggs à encore plus de clients à travers le Royaume-Uni. Alors que les conditions du marché en 2023 resteront difficiles, notre offre d’un bon rapport qualité-prix d’aliments et de boissons fraîchement préparés est très pertinente car les consommateurs cherchent à gérer leur budget sans faire de compromis sur la qualité et le goût.