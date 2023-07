Ensembles de bagages approuvés par les mamans – Hollywood Life

Crédit d’image : RossHelen/Shutterstock

Voyager avec des enfants peut être une tâche ardue. Vous devez emballer tout ce dont ils ont besoin pour le voyage, ainsi que les accessoires pour les divertir et les provisions d’urgence. Cette maman-fluenceuse, Jessica Turner, sait de première main à quel point il peut être stressant de faire ses valises pour un voyage avec des enfants. C’est pourquoi nous partageons son premier choix pour les meilleurs ensembles de bagages pour les voyages d’été de votre famille. Elle reconnaît que voyager avec les bons bagages peut vous faciliter la vie, afin que vous puissiez profiter au maximum de votre voyage sans vous soucier des objets égarés.

Des sacs de sport et des bagages à main aux valises pleine grandeur avec des bonus, ces options de bagages d’iFly offrent le moyen idéal pour vous assurer de ne pas oublier d’articles essentiels tout en minimisant le stress matinal de l’aéroport. Continuez à lire pour savoir où acheter ces ensembles de bagages indispensables pour tout voyage d’été.

Ensembles de bagages iFly: Achetez sur Walmart.com

iFly est l’une des marques de bagages les plus fiables et nous pouvons voir pourquoi. Cette marque propose de nombreux styles, tailles et caractéristiques spéciales qui les rendent parfaits pour tous les voyages imaginables et pour les familles de toutes tailles.

Ces bagages combinent des couleurs accrocheuses avec des designs fonctionnels. Les valises de la collection Fibertech sont dotées d’une coque durable et rigide et d’un intérieur spacieux avec plusieurs compartiments. Les quatre roues ont une technologie à 360 degrés pour une maniabilité et une manipulation faciles, ce qui est particulièrement utile pour les aéroports bondés ou lorsque vous transportez plus d’un sac.

iFly propose également divers sacs de voyage qui peuvent compléter vos bagages à roulettes et augmenter votre capacité de rangement. Ils sont dotés de tissus légers et durables, de sangles réglables et d’un passe-bagages à attacher à n’importe quelle valise à roulettes.

Avec une gamme de couleurs et d’options de design parmi lesquelles choisir et de grandes capacités de stockage, il n’est pas étonnant que la maman-fluenceuse Jessica ait rendu les bagages iFly si populaires sur Instagram. Assurez-vous de choisir la configuration de voyage qui vous convient afin que vous puissiez profiter de vos prochaines vacances d’été avec moins de stress !

