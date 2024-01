Ensemble résidentiel Jardins de Pouvourville / Taillandier Architectes Associés

© Roland Halbé

Description textuelle fournie par les architectes. Dans le cadre du réaménagement de la périphérie de l’hôpital Larrey, le CHU de Toulouse a engagé une consultation auprès des promoteurs pour vendre la première parcelle de terrain, dite « Lot 1 ». Des traces d’occupation remontant au Néolithique ont été découvertes lors de fouilles en 1974 à proximité de l’oppidum de Cluzel. Initialement implanté dans la campagne toulousaine près de Pouvourville, Pech David s’est développé avec le développement de la banlieue toulousaine. Au XIXème siècle, Pech David était encore un territoire rural, occupé essentiellement par des parcelles agricoles et des espaces boisés plus associés à Pouvourville qu’à Toulouse.

Plan du rez-de-chaussée

En 1973, il est décidé de construire un nouvel hôpital militaire ultramoderne sur un terrain de 12 hectares sur les coteaux de Pouvourville, en remplacement de l’hôpital militaire établi quai Saint Pierre en 1781. En 1984, la construction de l’hôpital Hippolyte Larrey est complété. L’hôpital a servi le personnel militaire de 1984 jusqu’en 2000, date à laquelle il a été acquis par le CHU de Toulouse. Autrefois village agricole et maraîcher, Pech David comprend aujourd’hui des zones résidentielles, commerciales et industrielles. Le quartier connaît une croissance urbaine et démographique importante avec l’expansion de Toulouse dans sa banlieue et l’implantation de centres hospitaliers et universitaires.

Le quartier se caractérise par une topographie escarpée et se compose de nombreux grands espaces verts dont certains sont protégés et arborés. Le tissu urbain reste aujourd’hui lâche, constitué principalement d’un réseau de maisons unifamiliales avec jardins et d’immeubles d’habitation avec parcs verts organisés autour de grands axes de circulation. L’environnement du site, avec des bâtiments dispersés et de nombreux espaces verts, se traduit par une proportion importante d’espaces ouverts. Le site bénéficie ainsi d’un cadre urbain à caractère rural.

Le projet est constitué de plusieurs blocs stratégiquement positionnés selon la pente du terrain, afin de limiter les excavations et l’altération brutale de la topographie du site. Le positionnement des blocs crée un rétrécissement entre eux, permettant une alternance de vues et formant une cour intérieure généreuse et protégée. L’organisation du terrain permet des entrées individuelles pour chaque bâtiment. Chaque palier dessert au maximum 5 appartements. La répartition parcellaire offre l’avantage d’offrir une double orientation à environ 70% des logements, tandis que 15% bénéficient d’une triple orientation.

Plan d’étage niveau 3

Les îlots sont animés par des loggias traitées avec des garde-corps métalliques et des brise-vue pour limiter la visibilité. Des tôles perforées sont placées à l’arrière pour renforcer cette configuration. La variation des angles et des orientations des loggias anime les façades, brisant la sobriété de l’ensemble.

Les toitures du projet sont composées de toitures métalliques à quatre pans formant un grenier en retrait avec de grandes terrasses. Le jeu des niveaux et des plantations dans l’aménagement paysager accompagne à la fois le placement de la construction en pente et souligne l’espace de vie dans la cour intérieure. La palette végétale se compose de deux couches différentes : les arbres du bosquet et les arbres isolés. Ces deux couches dialoguent avec le concept architectural et organisent les espaces.

Les bosquets délimitent des frontières qualitatives et redimensionnent les espaces à l’échelle humaine. Leur échelle donne de la grandeur aux bâtiments et crée un filtre visuel pour les appartements des niveaux inférieurs. Les bosquets bordant le chemin du Vallon ont des branches basses pour protéger l’intimité des résidences du premier étage. Dans la cour intérieure, des magnolias en fleurs marquent l’espace de vie.

Section

Les arbres isolés dialoguent avec l’architecture en jouant avec les vues ou en cadrant les perspectives. Le concept architectural offre des espaces aux dimensions généreuses, propices au développement de grands arbres.

Dans la cour intérieure, le cheminement reliant les différents halls d’entrée suit la topographie permettant une communication fluide. Dans la partie la plus plate, on trouve une terrasse ouverte avec vue, bénéficiant de l’espace de la cour intérieure. Le chemin monte ensuite vers les bâtiments B et C. Les trottoirs sont en béton, assortis aux matériaux de la façade.

Les dénivelés et la gestion des eaux pluviales de surface nécessitent une conception soignée des gouttières et des détails précis des structures et des escaliers. Cette conception révèle la topographie et l’histoire du site. C’est aussi l’occasion de diversifier la palette végétale et de créer des points focaux dans le paysage.