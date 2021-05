«Ensemble, nous sommes aux côtés d’Israël», déclare Kurz & brandit le drapeau israélien de l’Autriche. Et les enfants morts de Gaza? Les utilisateurs de Twitter demandent

«Aujourd’hui a été utilisé comme un signe de solidarité avec #Israël, le drapeau israélien est hissé sur le toit de la Chancellerie fédérale», Chancelier autrichien Sebastian Kurz tweeté vendredi, en ajoutant «Les attaques terroristes contre Israël doivent être condamnées de la manière la plus forte! Ensemble, nous sommes aux côtés d’Israël. »

Son message, accompagné d’une photo de la chancellerie du pays arborant le drapeau israélien, bien que soutenu par certains, a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, amenant certains à remettre en question la « neutralité autrichienne ».

Le chancelier de l’Autriche « neutre » semble croire que cette cascade lui vaudra le soutien et le détournera de la crise intérieure? Les autorités israéliennes soumettent les Palestiniens au système d’apartheid et depuis des décennies ont utilisé une force excessive contre eux. – Hanan Salah (@HananMSalah) 14 mai 2021

«Si vous ne voyez pas les faits honteux et ne soutenez pas Israël, vous êtes au moins aussi cruel et impitoyable qu’Israël», une personne a écrit, ajoutant que Vienne doit être aveugle pour ne pas voir cela.

Beaucoup d’autres Souligné que les attaques d’Israël contre des positions terroristes présumées à Gaza étaient illégales au regard du droit international et a exhorté Vienne à ne pas soutenir une telle criminalité. Un individu appelé sur Kurz à «Réfléchissez bien à qui est le terroriste ici», faisant référence à des décennies d’occupation israélienne.

Plusieurs utilisateurs ont répondu avec des photos de femmes et d’enfants innocents blessés par les assauts d’Israël contre des cibles à Gaza. Une ajoutée sarcastiquement, «L’Autriche se tient aux côtés des civils innocents et de leurs enfants! Oh attendez, personne ne se soucie de vous.

Cependant, le tweet de Kurz a également été bien accueilli par beaucoup, y compris le fils du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Yair Netanyahu simplement a écrit « Merci, » accompagné des drapeaux de l’Autriche et d’Israël.

Certains utilisateurs de Twitter défendu Vienne, notant «La neutralité ne s’applique pas aux organisations terroristes. La question seule est insensée.

D’autres ont appelé l’UE à suivre l’exemple de l’Autriche et à soutenir Israël contre le terrorisme palestinien, certains blâmer Hamas pour les morts palestiniennes attribuées à Israël.

Merci @sebastiankurz !!!! Un jour, toute l’Union européenne se réveillera à la réalité … J’espère qu’il ne sera pas trop tard pour eux … – nb (@nirbtn) 14 mai 2021

L’escalade du conflit entre Israël et les groupes militants palestiniens cette semaine, sur fond de troubles dans la communauté palestinienne, a suscité des réactions polarisées à travers le monde.

La violence israélienne contre la Palestine a été largement condamnée dans le monde musulman, tandis que de nombreuses organisations internationales ainsi que des dirigeants mondiaux ont appelé à la désescalade.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré vendredi que «Il est temps pour le monde de demander des comptes au Hamas.»

Regardez comme une roquette du Hamas visant Israël a raté et retombe à Gaza. Mais ce n’est pas la première fois – le Hamas a raté 350 roquettes au cours des 3 derniers jours. Ces roquettes entraînent la mort de civils innocents de Gaza. Il est temps pour le monde. tenir le Hamas pour responsable. pic.twitter.com/vmhmXTZrl6 – Forces de défense israéliennes (@IDF) 13 mai 2021

Tsahal affirme que le Hamas a raté plus de 350 roquettes au cours des trois derniers jours, dont beaucoup atterrissent à Gaza, «Entraînant la mort de civils innocents de Gaza.»

