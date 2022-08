Ensemble hors route Ford Maverick Tremor 2022

Ford Motor ajoute un nouvel ensemble prêt pour le tout-terrain à son pick-up Maverick dans le but d’étendre le succès des ventes de son petit camion très vendu.

Le nouveau pack Maverick Tremor comprend une suspension renforcée et plus haute et un nouveau système de traction intégrale alimenté par le moteur quatre cylindres turbo EcoBoost de 2 litres de Ford. Le package donne aux acheteurs de Maverick l’accès à une option qui s’est avérée populaire sur les plus gros pick-up de Ford, a déclaré Todd Eckert, directeur du marketing des pick-up de Ford.

“Les clients des Ranger, F-150 et Super Duty ont adopté” les packages tout-terrain Tremor que Ford a proposés sur ces gros camions, a déclaré Eckert. Avec le nouveau pack Tremor pour Maverick, Ford visait à apporter des capacités tout-terrain similaires au petit camion tout en conservant sa taille facile à garer et son prix abordable, a-t-il déclaré.

Le package Tremor coûtera environ 3 000 $ et les acheteurs pourront le commander à partir de septembre.

Le Maverick a été un succès surprise pour Ford, attirant de nouveaux acheteurs vers la marque attirés par son bas prix (il commence à environ 21 000 $), sa taille facile à garer (c’est à peu près la taille d’une berline Toyota Avalon) et sa transmission hybride standard (bonne pour 40 miles par gallon en conduite urbaine). Ford a déclaré en mai que les Mavericks ne passaient en moyenne que cinq jours sur les terrains des concessionnaires avant d’être vendus.

Le Maverick attire également de nouveaux clients vers la marque Ford, dont beaucoup achètent leur tout premier véhicule neuf. Ford a déclaré à la fin de l’année dernière que les acheteurs de Maverick sont jeunes, avec environ un quart de moins de 35 ans. Ils sont également plus susceptibles d’être des femmes : environ 25 % des acheteurs de Maverick sont des femmes, contre seulement 16 % de ceux qui achètent les plus gros camions de Ford.

Jusqu’à la fin juin, Ford avait vendu environ 52 000 Mavericks depuis le lancement du camion l’automne dernier.