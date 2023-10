Ensemble d’événements gratuits « Continuité des activités face aux catastrophes » | Actualités, Sports, Emplois

KAHULUI — « Continuité des activités face aux catastrophes : leçons du COVID-19 et des incendies de forêt » avec le présentateur invité Sandy Baz est prévu pour le lundi 23 octobre, de midi à 14h30, au centre de ressources commerciales du comté de Maui.

L’inscription à l’événement gratuit est ouverte jusqu’au 20 octobre via

https://www.mauibusinessbrainstormers.org/events/2023-MBB-BizContinuity/Registration-Form/.

Alors que le monde émerge des défis posés par la pandémie et les incendies de forêt, les entreprises du monde entier réévaluent leurs stratégies, leurs performances et leurs perspectives financières. Pour les entreprises basées à Maui, comprendre la valeur monétaire de votre entreprise est essentiel pour naviguer dans un paysage en évolution.

Au cours de cette séance, les participants exploreront l’importance d’évaluer la valeur de votre entreprise avant, pendant et après la catastrophe, et comment cela peut vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre réussite future.

Le présentateur invité Baz est le responsable de la sécurité de Maui Oil Company et propriétaire du cabinet de conseil Paulele Advisors. Il a auparavant servi 12 ans au sein du gouvernement du comté – quatre en tant que directeur général et huit en tant que directeur du budget. Avant cela, il était directeur général de Maui Economic Opportunity, l’une des plus grandes organisations à but non lucratif de Maui.

Il est diplômé du lycée St. Anthony de Wailuku et est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en commerce et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) en gestion et stratégie de la Western Governors University. Il est né et a grandi à Maui, est marié, père de cinq enfants et compte plus de 25 ans de service bénévole dans notre communauté.

Il est actuellement bénévole en tant que trésorier de Maui United Way, trésorier de la Maui Native Hawaiian Chamber Foundation et membre du comité consultatif du chancelier du Maui College de l’Université d’Hawaï (alias Lui’s Hui).

Votre opportunité d’assister (sans frais) à cet événement en personne est rendue possible grâce aux efforts conjoints des partenaires suivants : Comté de Maui et son Bureau de développement économique, Maui Economic Opportunity, Grants Central Station, Richard Kehoe, Hawai’i. USA Federal Credit Union et Maui Business Brainstormers.

Le centre de ressources commerciales du comté de Maui est situé au 110 ‘Ala’ihi St., Suite 209, à Kahului.

Le temps de pupu et de conversation commence à midi et se termine à 12h50, suivi de la présentation de 13h à 14h30

Voir la page Web de cet événement à

https://www.mauibusinessbrainstormers.org/events/2023-MBB-BizContinuity/.