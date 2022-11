Ensemble d’essais pour un reconstitueur accusé d’avoir laissé une bombe artisanale

WINCHESTER, Virginie (AP) – Un procès fédéral pour un ancien reconstitueur de la guerre civile accusé d’avoir posé une bombe artisanale sur un champ de bataille de Virginie et d’avoir menacé de perturber d’autres événements a été fixé pour l’année prochaine.

Gerald Leonard Drake, 63 ans, était inscrit au rôle pour un procès devant jury devant le tribunal de district américain du district ouest de Virginie à partir du 16 décembre. La semaine dernière, cependant, un juge a ordonné que la procédure soit reportée à juillet pour donner aux avocats de la défense plus le temps de se préparer, a rapporté The Winchester Star.

Un acte d’accusation fédéral non scellé le mois dernier a accusé Drake d’avoir posé une bombe artisanale sur le champ de bataille de Cedar Creek, à environ 130 kilomètres à l’ouest de Washington, lors d’une reconstitution annuelle en octobre 2017. La bombe artisanale n’a pas explosé et a été rendue sûre par police. Mais cela a entraîné l’annulation de la reconstitution après sa découverte.

L’acte d’accusation accuse également Drake d’avoir écrit des lettres menaçant de violence lors des reconstitutions ultérieures de Cedar Creek ainsi que lors d’un défilé annuel du jour du Souvenir à Gettysburg, en Pennsylvanie. Drake a plaidé non coupable.

Selon l’ordonnance de la juge Elizabeth Dillon, son procès est désormais prévu du 10 juillet au 4 août 2023.

Drake est détenu sans caution dans la prison régionale de Virginie centrale, a rapporté le journal. Son avocat, Donald Pender de Charlottesville, a déposé une requête la semaine dernière demandant que Drake soit libéré jusqu’au procès.

La requête indique que depuis une audience de détention antérieure, toutes les armes à feu ont été retirées de son domicile. Il indique également que Drake a des restrictions alimentaires en raison d’allergies, de reflux acide et d’ulcères, et que la prison a cessé de respecter ces restrictions.

“Il ne peut actuellement manger que du pain, de l’eau et des fruits. De plus, son dentier s’est récemment cassé et la prison n’a pas été en mesure de le réparer, ce qui limite encore plus ce qu’il peut manger », indique le dossier.

Christopher Kavanaugh, le procureur américain du district ouest de Virginie, a déclaré que Drake avait faussement affirmé des liens avec l’antifa – abréviation d ‘«antifascistes» et un terme générique pour les groupes militants d’extrême gauche – dans ses lettres de menace pour cacher son réel identité et créer une angoisse politique supplémentaire.

En réalité, selon l’acte d’accusation, Drake était un reconstitueur de la guerre civile qui participait régulièrement à des événements à Cedar Creek jusqu’à ce qu’il soit expulsé de son unité en 2014. L’acte d’accusation ne dit pas que son expulsion a motivé son inconduite présumée.

