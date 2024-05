Ensemble des finales du tournoi King & Queen of the Ring

L’épisode de cette semaine de SmackDown du vendredi soir a présenté les deux derniers matchs des demi-finales des tournois King & Queen of the Ring, nous donnant l’homme et la femme qui se qualifieront pour l’événement du même nom au Jeddah Super Dome à Djeddah, en Arabie Saoudite, pour affronter GUNTHER et Lyra. Valkyrie, respectivement.

Tout d’abord, Nia Jax s’est occupée des affaires contre l’actuelle championne par équipe Bianca Belair, profitant du fait que Belair soignait toujours un problème au genou de la semaine dernière. Jax a promis de vaincre la Valkyria montante en route vers une confrontation pour le titre avec Bayley.

Plus tard, Randy Orton s’est rapproché de quelque chose qu’il n’a jamais fait au cours de son illustre carrière de 20 ans, en réussissant à surmonter le jeu des chiffres de The Bloodline pour vaincre Tama Tonga. Plus tôt dans la soirée, The Viper a eu un petit teaser avec le champion de la WWE Cody Rhodes.

Le Slam été l’événement principal, peut-être ?

Nous le saurons dans quelques heures !

Soyez complet Remettre à sa palce résultats et couverture de l’intégralité de l’émission de cette semaine ici.